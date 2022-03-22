https://arabic.sputniknews.com/20220322/-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-3-قرى-صباح-اليوم-1060287574.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية قصفت عدة قرى في منطقة دونباس. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T05:07+0000
2022-03-22T05:07+0000
2022-03-22T05:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر مكتب ممثل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك المستقلة ثلاث مرات صباح اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان: "تم تسجيل 3 هجمات على 3 قرى تابعة للجمهورية، حيث أدى القصف إلى تضرر 5 مبان سكنية ومتجر في بلدة دونيتسكي.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية قصفت عدة قرى في منطقة دونباس.
وأصدر مكتب ممثل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك المستقلة ثلاث مرات صباح اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان: "تم تسجيل 3 هجمات على 3 قرى تابعة للجمهورية، حيث أدى القصف إلى تضرر 5 مبان سكنية ومتجر في بلدة دونيتسكي.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.