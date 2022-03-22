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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-3-قرى-صباح-اليوم-1060287574.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية قصفت عدة قرى في منطقة دونباس. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T05:07+0000
2022-03-22T05:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر مكتب ممثل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك المستقلة ثلاث مرات صباح اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان: "تم تسجيل 3 هجمات على 3 قرى تابعة للجمهورية، حيث أدى القصف إلى تضرر 5 مبان سكنية ومتجر في بلدة دونيتسكي.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت 3 قرى صباح اليوم

05:07 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Javier Fergoالمدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021
المدفعية البريطانية الملكية تطلق 41 قذيفة مدفعية إحياء لذكرى وفاة الأمير فيليب، 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Javier Fergo
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع جنوب شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن المدفعية الأوكرانية قصفت عدة قرى في منطقة دونباس.
وأصدر مكتب ممثل الجمهورية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا جاء فيه: "قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية لوغانسك المستقلة ثلاث مرات صباح اليوم الثلاثاء".
وأضاف البيان: "تم تسجيل 3 هجمات على 3 قرى تابعة للجمهورية، حيث أدى القصف إلى تضرر 5 مبان سكنية ومتجر في بلدة دونيتسكي.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
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