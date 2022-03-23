https://arabic.sputniknews.com/20220323/آشلي-بارتي-المصنفة-الأولى-عالميا-تعلن-اعتزالها-التنس-فيديو-1060343848.html
آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا تعلن اعتزالها التنس... فيديو
آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا تعلن اعتزالها التنس... فيديو
أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزال التنس في قمة تألقها في سن 25، مشيرة إلى أنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:42+0000
2022-03-23T11:42+0000
2022-03-23T11:42+0000
رياضة
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049530792_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_44d77f6877bdf1e29941a39aabea20fc.jpg
وقالت بارتي في فيديو على حسابها في "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "أدرك حجم العمل المطلوب لإخراج أفضل ما في نفسي، لا أعتقد أني أملك ذلك مجددا". وتابعت: "لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي نفسها، وليس آشلي بارتي الرياضية".واستطردت: "أنا ممتنة جدًا لكل ما قدمته لي هذه الرياضة وأشعر بالفخر والرضا. شكرًا لكل من دعمني على طول الطريق، سأكون دائمًا ممتنة للذكريات التي شاركتوني فيها والتي تدوم مدى الحياة".ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.ويعتبر هذا ثاني اعتزال لبارتي خلال مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة قرب نهاية 2014 بسبب تراجع شغفها باللعبة، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.وقضت بارتي 121 أسبوعا إجمالا في صدارة التصنيف العالمي، وبدت قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في اللعبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/آشلي-بارتي-تحرز-لقب-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-فيديو-1057419340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049530792_0:0:2432:1824_1920x0_80_0_0_c8af0f51307ac4d97b34a3ca51b4fc7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, مجتمع
آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا تعلن اعتزالها التنس... فيديو
تابعنا عبر
أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزال التنس في قمة تألقها في سن 25، مشيرة إلى أنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة الحالية في البطولات.
وقالت بارتي
في فيديو على حسابها في "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "أدرك حجم العمل المطلوب لإخراج أفضل ما في نفسي، لا أعتقد أني أملك ذلك مجددا".
وأضافت: "لم يعد لدي القوة البدنية، أو المشاعر المطلوبة وكل شيء ضروري للدخول في تحد مع نفسي على أعلى المستويات. أنا منهكة".
وتابعت: "لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي نفسها، وليس آشلي بارتي الرياضية".
واستطردت: "أنا ممتنة جدًا لكل ما قدمته لي هذه الرياضة وأشعر بالفخر والرضا. شكرًا لكل من دعمني على طول الطريق، سأكون دائمًا ممتنة للذكريات التي شاركتوني فيها والتي تدوم مدى الحياة".
ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.
ويعتبر هذا ثاني اعتزال لبارتي خلال مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة قرب نهاية 2014 بسبب تراجع شغفها باللعبة، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.
وقضت بارتي 121 أسبوعا إجمالا في صدارة التصنيف العالمي، وبدت قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في اللعبة.