https://arabic.sputniknews.com/20220323/أحدث-دبابات-الجيش-الأوكراني-لا-تنجو-من-الدمار-1060344993.html
أحدث دبابات الجيش الأوكراني لا تنجو من الدمار
أحدث دبابات الجيش الأوكراني لا تنجو من الدمار
عثرت القوات الروسية التي تواصل جهود توفير الأمن للناس في منطقة دونباس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، على دبابتين جديدتين من... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:05+0000
2022-03-23T12:05+0000
2022-03-23T12:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وعُثر على إحدى الدبابتين مدمرة تماما. وتم تدميرها عندما تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف مدفعي.وعُثر على الدبابة الأخرى سليمة. ولعل طاقم قيادتها فر من الموقع اللازم الدفاع عنه خشية أن يتم تدميرها أثناء القصف المتوقع.وتعد دبابة "تي-72أ إم تي" واحدة من أحدث دبابات الجيش الأوكراني، وهي مشتقّة من دبابة "تي-72" السوفيتية الصنع. وامتلكت القوات الأوكرانية في نهاية العام الماضي حوالي 30 دبابة من طراز "تي-72أ إم تي"، حسب "روسيسكايا غازيتا". وصنعتها أوكرانيا للتصدير إلى الخارج. ولكن لم يبدي أحد الرغبة في شرائها. ولهذا تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أحدث دبابات الجيش الأوكراني لا تنجو من الدمار
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عثرت القوات الروسية التي تواصل جهود توفير الأمن للناس في منطقة دونباس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، على دبابتين جديدتين من طراز "تي-72أ إم تي" تركتهما قوات نظام الحكم الأوكراني في مواقعها بريف مدينة تشيرنيغوف.
وعُثر على إحدى الدبابتين مدمرة تماما. وتم تدميرها عندما تعرضت مواقع القوات الأوكرانية لقصف مدفعي.
وعُثر على الدبابة الأخرى سليمة. ولعل طاقم قيادتها فر من الموقع اللازم الدفاع عنه خشية أن يتم تدميرها أثناء القصف المتوقع.
وتعد دبابة "تي-72أ إم تي" واحدة من أحدث دبابات الجيش الأوكراني، وهي مشتقّة من دبابة "تي-72" السوفيتية الصنع. وامتلكت القوات الأوكرانية في نهاية العام الماضي حوالي 30 دبابة من طراز "تي-72أ إم تي"، حسب
"روسيسكايا غازيتا". وصنعتها أوكرانيا للتصدير إلى الخارج. ولكن لم يبدي أحد الرغبة في شرائها. ولهذا تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.