https://arabic.sputniknews.com/20220323/أمين-الاتحاد-التونسي-للشغل-جميع-المواطنين-فقراء-1060358030.html
أمين الاتحاد التونسي للشغل: جميع المواطنين فقراء
أمين الاتحاد التونسي للشغل: جميع المواطنين فقراء
صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بأن "جميع المواطنين التونسيين فقراء"، وذلك في ظل موجة التضخم العالمية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T15:47+0000
2022-03-23T15:47+0000
2022-03-23T15:47+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الطبوبي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمس الثلاثاء، شدد خلالها على أن المساس بالقطاع العام وقوت الشعب "خط أحمر".وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين الماضي، إنه وضع حدا للتلاعب بقوت المواطنين، وذلك بعد مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.وقالت قناة "نسمة" إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقع مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الشركات الأهلية، ومقاومة المضاربة غير المشروعة.وعقب التوقيع صرح سعيد قائلا: ''اخترت أن يكون الختم والتوقيع في ذكرى عيد الاستقلال على نفس الطاولة التي تم فيها توقيع معاهدة باردو سيئة الذكر وعليها تولى الرئيس الحبيب بوريقيبة ختم قانون تأميم الأراضي في 12 مايو/أيار 1964".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أمين الاتحاد التونسي للشغل: جميع المواطنين فقراء
تابعنا عبر
صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، بأن "جميع المواطنين التونسيين فقراء"، وذلك في ظل موجة التضخم العالمية.
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن الطبوبي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمس الثلاثاء، شدد خلالها على أن المساس بالقطاع العام وقوت الشعب "خط أحمر".
وطالب الطبوبي بأن تتناسب الأجور مع ارتفاع الأسعار، قائلا إن ''جميع المواطنين في تونس فقراء حتى الاستاذ والطبيب مستحقين للدعم في الأسعار''.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين الماضي، إنه وضع حدا للتلاعب بقوت المواطنين، وذلك بعد مرسوم يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وقالت قناة "نسمة
" إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقع مراسيم رئاسية تتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الشركات الأهلية، ومقاومة المضاربة غير المشروعة.
وعقب التوقيع صرح سعيد قائلا: ''اخترت أن يكون الختم والتوقيع في ذكرى عيد الاستقلال على نفس الطاولة التي تم فيها توقيع معاهدة باردو سيئة الذكر وعليها تولى الرئيس الحبيب بوريقيبة ختم قانون تأميم الأراضي في 12 مايو/أيار 1964".