https://arabic.sputniknews.com/20220323/أنصار-الله-تلمح-إلى-مسؤوليتها-عن-اغتيال-المتهم-بقتل-مؤسسها-1060365839.html

"أنصار الله" تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال المتهم بقتل مؤسسها

"أنصار الله" تلمح إلى مسؤوليتها عن اغتيال المتهم بقتل مؤسسها

ألمحت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، إلى مسؤوليتها عن اغتيال قائد بارز في الجيش اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، متهم بقتل مؤسسها... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T19:55+0000

2022-03-23T19:55+0000

2022-03-23T19:55+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

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القاهرة- سبوتنيك .ونشر رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، صورة قائد محور العند واللواء 131 مشاة، اللواء الركن ثابت مثنى جواس، وكتب إلى جانبها آية قرآنية: "إِنَّا مِنَ الْـمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون"، في إشارة إلى انتقام الجماعة لمؤسسها حسين بدر الدين الحوثي.في السياق، أفاد مصدر أمني يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن اللواء جواس قُتل ونجله نبيل وثلاثة من مرافقيه، في هجوم بسيارة مفخخة استهدفهم في مدخل المدينة الخضراء شمال عدن جنوبي البلاد، أثناء عودتهم من حضور مراسم عزاء في محافظة لحج المجاورة.ويتهم اللواء جواس بقتل مؤسس جماعة "أنصار الله" حسين بدر الدين الحوثي، أثناء قيادته معارك الجيش ضد الجماعة في معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن، في 10 سبتمبر/أيلول من العام 2004.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انفجرت سيارة قرب أحد حواجز التفتيش، في عدن، وقال مصدر في السلطة المحلية، لوكالة سبوتنيك، إن "سيارة انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها".

https://arabic.sputniknews.com/20220323/مصدر-محلي-مقتل-المسؤول-عن-اغتيال-مؤسس-أنصار-الله-في-انفجار-سيارة-مفخخة-بعدن-1060361556.html

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أنصار الله, الحرب على اليمن