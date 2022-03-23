https://arabic.sputniknews.com/20220323/أنطونوف-عسكرة-أوكرانيا-بالمرتزقة-يهدد-أوروبا-والعالم-وإرسال-الأسلحة-أمر-غير-مقبول-1060328859.html

أنطونوف: عسكرة أوكرانيا بالمرتزقة يهدد أوروبا والعالم وإرسال الأسلحة أمر خطير للغاية

أنطونوف: عسكرة أوكرانيا بالمرتزقة يهدد أوروبا والعالم وإرسال الأسلحة أمر خطير للغاية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وجلب المرتزقة الأجانب أمر خطير للغاية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T01:11+0000

2022-03-23T01:11+0000

2022-03-23T01:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أناتولي أنطونوف

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وأضاف أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن عسكرة أوكرانيا يهدد بشكل مباشر الأمن الأوروبي والعالمي.وتابع، جزء كبير من الأسلحة الموردة لأوكرانيا ينتهي في أيدي اللصوص والنازيين الإرهابيين والمجرمين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكرملين-روسيا-يمكن-أن-تستخدم-الأسلحة-النووية-فقط-في-حال-وجود-تهديد-حقيقي-للبلاد---1060321751.html

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أناتولي أنطونوف