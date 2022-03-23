https://arabic.sputniknews.com/20220323/إحباط-تهريب-33-مليون-قرص-مخدر-في-السعودية-بشحنة-ثمار-ليمون-فيديو-1060356047.html
إحباط تهريب 3.3 مليون قرص مخدر في السعودية بشحنة ثمار ليمون.. فيديو
إحباط تهريب 3.3 مليون قرص مخدر في السعودية بشحنة ثمار ليمون.. فيديو
أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب 3.3 مليون قرص إمفيتامين المخدر، داخل ثمار ليمون. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:57+0000
2022-03-23T14:57+0000
2022-03-23T14:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3 ملايين و320 ألف قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون.وقال النجيدي، إنه تم القبض على المتهمين بتهريب المخدرات في محافظة جدة.وأضاف أن المتهمين هما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إحباط-محاولتي-تهريب-12-مليون-قرص-إمفيتامين-في-السعودية-1058709204.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
إحباط تهريب 3.3 مليون قرص مخدر في السعودية بشحنة ثمار ليمون.. فيديو
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أحبطت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تهريب 3.3 مليون قرص إمفيتامين المخدر، داخل ثمار ليمون.
وأعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3 ملايين و320 ألف قرص إمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى المملكة مخفية في شحنة ليمون.
وقال النجيدي، إنه تم القبض على المتهمين بتهريب المخدرات
في محافظة جدة.
وأضاف أن المتهمين هما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.
وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.