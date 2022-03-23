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إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب

إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب

وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في العاصمة، الرباط. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه تتوالى الإتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين.وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوقيع، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية.وأشارت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها إلى أنه وقَّع عن الطرف المغربي وزير التجارة والصناعة رياض مزّور.ووصف الموقع الإلكتروني العبري بحداري حريديم الاتفاقية الجديدة بين بلادها والمغرب بأنها "تاريخية" وتدشن لمرحلة جديدة بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي.ويذكر أن الحكومة المغربية وقعت على معاهدة أخرى مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.ويشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

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