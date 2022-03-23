إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في العاصمة، الرباط.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه تتوالى الإتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين.
تتوالى الإتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين. واليوم تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال ✈️ المدني في #الرباط. عن #إسرائيل وقع المذكرة عمير بيريتس @amirperetz رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية وعن #المغرب وقعها وزير التجارة والصناعة رياض مزّور @Mezzour pic.twitter.com/SDKWzRlly6— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 23, 2022
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوقيع، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها إلى أنه وقَّع عن الطرف المغربي وزير التجارة والصناعة رياض مزّور.
ووصف الموقع الإلكتروني العبري بحداري حريديم الاتفاقية الجديدة بين بلادها والمغرب بأنها "تاريخية" وتدشن لمرحلة جديدة بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي.
ويذكر أن الحكومة المغربية وقعت على معاهدة أخرى مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.
ويشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
© Sputnikإنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
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