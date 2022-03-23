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إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب
إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب
وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في العاصمة، الرباط. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه تتوالى الإتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين.وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوقيع، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية.وأشارت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها إلى أنه وقَّع عن الطرف المغربي وزير التجارة والصناعة رياض مزّور.ووصف الموقع الإلكتروني العبري بحداري حريديم الاتفاقية الجديدة بين بلادها والمغرب بأنها "تاريخية" وتدشن لمرحلة جديدة بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي.ويذكر أن الحكومة المغربية وقعت على معاهدة أخرى مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.ويشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل

إسرائيل توقع مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع المغرب

21:18 GMT 23.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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وقع الجانبان الإسرائيلي والمغربي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في العاصمة، الرباط.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلالها أنه تتوالى الإتفاقيات بين إسرائيل والمغرب بما يخدم الشعبين.
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه تم التوقيع، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الطيران المدني في الرباط، حيث وقَّع المذكرة عن الجانب الإسرائيلي، عمير بيريتس، وزير الدفاع الأسبق، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية.
وأشارت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها إلى أنه وقَّع عن الطرف المغربي وزير التجارة والصناعة رياض مزّور.
ووصف الموقع الإلكتروني العبري بحداري حريديم الاتفاقية الجديدة بين بلادها والمغرب بأنها "تاريخية" وتدشن لمرحلة جديدة بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي.
ويذكر أن الحكومة المغربية وقعت على معاهدة أخرى مع إسرائيل حول التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، في التاسع عشر من الشهر الجاري.
ويشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
© Sputnikإنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل
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