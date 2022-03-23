https://arabic.sputniknews.com/20220323/إعلام-إسرائيل-رفضت-بيع-برنامج-بيغاسوس-للتجسس-لأوكرانيا-خوفا-من-غضب-روسيا-1060360601.html
إعلام: إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا
إعلام: إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:47+0000
2022-03-23T16:47+0000
2022-03-23T16:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفضت السماح لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا المتقدمة، والتي طورت برنامج "بيغاسوس" للتجسس عبر الهواتف المحمولة، بيع هذه التقنية لأوكرانيا، تخوفا من غضب الروس.وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض الإسرائيلي يكشف وجود نظرة ثاقبة لإسرائيل بشأن العلاقة مع روسيا من جانب، والعلاقة من أوكرانيا من جانب آخر، وهو ما دفعها إلى رفض الطلب الأوكراني.وأشارت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن حكومة أوكرانيا تمارس الضغوط على نظيرتها الإسرائيلية منذ العام 2019، بهدف الحصول على موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية للسماح بشراء برنامج التجسس "بيغاسوس"، ولكن تل أبيب كانت ترفض دوما.ويذكر أنه تم الكشف في العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حول العالم، حيث تأثرت الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" بهذه "الفضيحة" وخصوصا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظرها.ومنذ الكشف عن فضائح التجسس في تموز/يوليو، حظرت الولايات المتحدة الشركة على اعتبار أن البرنامج مكن الحكومات الأجنبية من "استهداف الناس بشكل ضار".وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعلام-إسرائيل-اخترقت-هواتف-الديوان-الملكي-الأردني-عبر-بيغاسوس--1058328123.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
إعلام: إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل رفضت بيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس لأوكرانيا خوفا من غضب روسيا.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية
، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رفضت السماح لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا المتقدمة، والتي طورت برنامج "بيغاسوس" للتجسس عبر الهواتف المحمولة، بيع هذه التقنية لأوكرانيا، تخوفا من غضب الروس.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض الإسرائيلي يكشف وجود نظرة ثاقبة لإسرائيل بشأن العلاقة مع روسيا من جانب، والعلاقة من أوكرانيا من جانب آخر، وهو ما دفعها إلى رفض الطلب الأوكراني.
وأشارت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني إلى أن حكومة أوكرانيا تمارس الضغوط على نظيرتها الإسرائيلية منذ العام 2019، بهدف الحصول على موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية للسماح بشراء برنامج التجسس "بيغاسوس"
، ولكن تل أبيب كانت ترفض دوما.
ويذكر أنه تم الكشف في العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف صحفيين ومعارضين ونشطاء حول العالم، حيث تأثرت الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" بهذه "الفضيحة" وخصوصا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة حظرها.
ومنذ الكشف عن فضائح التجسس
في تموز/يوليو، حظرت الولايات المتحدة الشركة على اعتبار أن البرنامج مكن الحكومات الأجنبية من "استهداف الناس بشكل ضار".
وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.