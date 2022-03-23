https://arabic.sputniknews.com/20220323/إعلام-بولندا-بصدد-طرد-40-دبلوماسيا-روسيا-من-البلاد-بتهمة-التجسس-1060334182.html
إعلام: بولندا بصدد طرد 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد بتهمة التجسس
إعلام: بولندا بصدد طرد 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد بتهمة التجسس
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات قررت طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"التجسس ضد الدولة". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:54+0000
2022-03-23T08:54+0000
2022-03-23T09:01+0000
العالم
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وذكرت وكالة "Onet" نقلاً عن مصادر حكومية، أن وارسو اتخذت قرارا بطرد نحو 40 دبلوماسيًا روسيًا، متهمة إياهم بالتجسس. وجاء في التقرير أن "السلطات البولندية قررت طرد نحو 40 دبلوماسيًا روسيًا من بولندا بسبب أنشطتهم غير المتوافقة مع وضعهم الدبلوماسي وهو ما يعني في لغة الدبلوماسية التجسس".في السياق نفسه، أعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.وفقا للمصادر، تم استدعاء السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، إلى وزارة الخارجية البولندية صباح الأربعاء بشأن هذه المسألة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بولندا بصدد طرد 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد بتهمة التجسس
08:54 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بولندية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات قررت طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا من البلاد، وذلك على خلفية اتهامهم بـ"التجسس ضد الدولة".
وذكرت وكالة "Onet"
نقلاً عن مصادر حكومية، أن وارسو اتخذت قرارا بطرد نحو 40 دبلوماسيًا روسيًا، متهمة إياهم بالتجسس.
وجاء في التقرير أن "السلطات البولندية قررت طرد نحو 40 دبلوماسيًا روسيًا من بولندا بسبب أنشطتهم غير المتوافقة مع وضعهم الدبلوماسي وهو ما يعني في لغة الدبلوماسية التجسس".
في السياق نفسه، أعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
وفقا للمصادر، تم استدعاء السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، إلى وزارة الخارجية البولندية صباح الأربعاء بشأن هذه المسألة.