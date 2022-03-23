https://arabic.sputniknews.com/20220323/إعلام-مخطط-إسرائيلي-لإقامة-10-مستوطنات-جديدة-بالنقب-1060356414.html

إعلام: مخطط إسرائيلي لإقامة 10 مستوطنات جديدة بالنقب

إعلام: مخطط إسرائيلي لإقامة 10 مستوطنات جديدة بالنقب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية ستصوت الأحد المقبل، على مخطط لإقامة 10 مستوطنات جديدة في النقب. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:07+0000

2022-03-23T15:07+0000

2022-03-23T15:07+0000

إسرائيل

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، ووزير البناء والإسكان في البلاد، زئيف إلكين، قد أصدرا بيانا مشتركا، اليوم، وأكدا فيه على أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل بناء المستوطنات، خاصة في صحراء النقب.وأوضحت القناة العبرية أن شاكيد وإليكين اتفقا على طرح إقامة أو تدشين 10 مستوطنات كاملة في صحراء النقب، يوم الأحد المقبل، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي.ويشار إلى أن إسرائيل قررت الأسبوع الماضي استئناف سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية في النقب جنوبي البلاد، عبر بوابة التشجير التي ينفذها أحد الصناديق الصهيونية نيابة عن الدولة.وتوقعت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عودة الاضطرابات إلى النقب، عقب كشفها عن قرار وزير البناء والإسكان الذي يقضي باستئناف تجريف الأراضي تحت ستار عملية التشجير التي يقوم بها "الصندوق القومي اليهودي"، بما في ذلك في بلدات عربية يسكنها بدو لا تعترف بها إسرائيل.وقبل نحو شهرين، اندلعت اضطرابات في النقب، على خلفية وصول مندوبين من "الصندوق القومي اليهودي" وهي منظمة صهيونية معروفة، يرافقهم نواب من الكنيست ينتمون لأحزاب اليمين إلى بلدات في النقب للقيام بعمليات زراعة الأشجار داخل أراضي خاصة بالسكان العرب الفلسطينيين.واعتقلت إسرائيل خلال احتجاجات واسعة في تلك البلدات عشرات البدو، في وقت تشير عملية التشجير إلى مصادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي التي تمت عليها، وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها.ويخشى الفلسطينيون من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بالأحداث في أوكرانيا، لتصعيد عملياتها الاستيطانية وإنهاء بعض الملفات العالقة، بما في ذلك في النقب والقرى غير المعترف بها هناك.وتشهد منطقة النقب في جنوب إسرائيل احتجاجات في الفترة الأخيرة على أعمال التجريف التي تسميها إسرائيل برنامج "تشجير".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إسرائيل-تقرر-استئناف-مصادرة-الأراضي-الفلسطينية-في-النقب-1059870488.html

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