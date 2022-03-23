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https://arabic.sputniknews.com/20220323/اختتام-مناورات-عسكرية-بين-السعودية-والأردن-لمواجهة-أسلحة-التدمير-الشامل-1060355829.html
اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل
اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل
اختتم الجيش السعودي والقوات المسلحة الأردنية المناورات العسكرية المشتركة التي تهدف إلى مواجهة أسلحة التدمير الشامل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:53+0000
2022-03-23T14:53+0000
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ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تحمل اسم "سحاب 4".ونشرت الصفحة صورا ترصد جانبا من المناورات المشتركة، التي اختتمت فعالياتها، اليوم.يذكر أن مناورات "سحاب 4" تجري منذ أيام بالمنطقة الشمالية الغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنها تجري ضمن خطة تدريبات مشتركة للتدريب على تنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.
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العالم العربي, السعودية

اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل

14:53 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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اختتم الجيش السعودي والقوات المسلحة الأردنية المناورات العسكرية المشتركة التي تهدف إلى مواجهة أسلحة التدمير الشامل.
ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تحمل اسم "سحاب 4".
ونشرت الصفحة صورا ترصد جانبا من المناورات المشتركة، التي اختتمت فعالياتها، اليوم.
يذكر أن مناورات "سحاب 4" تجري منذ أيام بالمنطقة الشمالية الغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنها تجري ضمن خطة تدريبات مشتركة للتدريب على تنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.
© Sputnik / Mohamed Hassanمعلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا
معلومات عن القوات البحرية السعودية وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
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