https://arabic.sputniknews.com/20220323/اختتام-مناورات-عسكرية-بين-السعودية-والأردن-لمواجهة-أسلحة-التدمير-الشامل-1060355829.html
اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل
اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل
اختتم الجيش السعودي والقوات المسلحة الأردنية المناورات العسكرية المشتركة التي تهدف إلى مواجهة أسلحة التدمير الشامل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:53+0000
2022-03-23T14:53+0000
2022-03-23T14:53+0000
العالم العربي
السعودية
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ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات تحمل اسم "سحاب 4".ونشرت الصفحة صورا ترصد جانبا من المناورات المشتركة، التي اختتمت فعالياتها، اليوم.يذكر أن مناورات "سحاب 4" تجري منذ أيام بالمنطقة الشمالية الغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنها تجري ضمن خطة تدريبات مشتركة للتدريب على تنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
اختتام مناورات عسكرية بين السعودية والأردن لمواجهة أسلحة التدمير الشامل
تابعنا عبر
اختتم الجيش السعودي والقوات المسلحة الأردنية المناورات العسكرية المشتركة التي تهدف إلى مواجهة أسلحة التدمير الشامل.
ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المناورات
تحمل اسم "سحاب 4".
ونشرت الصفحة صورا ترصد جانبا من المناورات
المشتركة، التي اختتمت فعالياتها، اليوم.
يذكر أن مناورات "سحاب 4" تجري منذ أيام بالمنطقة الشمالية الغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أنها تجري ضمن خطة تدريبات مشتركة
للتدريب على تنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.