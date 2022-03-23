https://arabic.sputniknews.com/20220323/ارتفاع-حاد-في-أسعار-المواد-الغذائية-في-ألمانيا-1060333704.html
ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في ألمانيا
ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في ألمانيا
وضعت مجلة "Focus" الألمانية، دليلاً للمستهلكين الألمان حول كيفية توفير المال وسط ارتفاع الأسعار. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:37+0000
2022-03-23T08:37+0000
2022-03-23T08:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار ألمانيا
ارتفاع الأسعار
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ورفعت شركات ألمانية كبرى مختصة بالبيع بالتجزئة مثل "Rewe" و"Aldi" و"Lidl" أسعارها بشكل كبير على بعض المواد المهمة في الأسابيع الأخيرة، فقد تضاعف سعر زيت عباد الشمس والمياه المعدنية والقهوة وورق التواليت بنسبة عشرة في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة خمسة في المائة.وتقترح المجلة على الألمان شرب مياه الصنبور بدلاً من المياه المعبأة في زجاجات لتوفير المال، ويمكن تصفيتها إذا لزم الأمر.بالإضافة إلى ذلك، توصي "Focus" بشراء الفواكه والخضروات الموسمية والبحث عن أقل الأسعار، والانتباه إلى الخصومات والعروض الترويجية، داعية إلى النظر إلى العلامات التجارية المملوكة مباشرة لسلاسل البيع بالتجزئة، حيث أن منتجاتها عادة ما تكون أرخص.وكان يواكيم روكويد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، قال إن "أسعار القمح والغذاء في ألمانيا ارتفعت بشكل كبير منذ بدء العملية في أوكرانيا، وسيستمر هذا المستوى المرتفع للأسعار".وصرحت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع الجوع في المناطق المعرضة لنقص الغذاء، بعد أن أدى "الصراع" بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بسبب-أحداث-أوكرانيا-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-القمح-في-الأسواق-الأوروبية-1059098512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, ارتفاع الأسعار
ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في ألمانيا
تابعنا عبر
وضعت مجلة "Focus" الألمانية، دليلاً للمستهلكين الألمان حول كيفية توفير المال وسط ارتفاع الأسعار.
ورفعت شركات ألمانية كبرى مختصة بالبيع بالتجزئة مثل "Rewe" و"Aldi" و"Lidl" أسعارها بشكل كبير على بعض المواد المهمة في الأسابيع الأخيرة، فقد تضاعف سعر زيت عباد الشمس والمياه المعدنية والقهوة وورق التواليت بنسبة عشرة في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة خمسة في المائة.
وتقترح المجلة
على الألمان شرب مياه الصنبور بدلاً من المياه المعبأة في زجاجات لتوفير المال، ويمكن تصفيتها إذا لزم الأمر.
بالإضافة إلى ذلك، توصي "Focus" بشراء الفواكه والخضروات الموسمية والبحث عن أقل الأسعار، والانتباه إلى الخصومات والعروض الترويجية، داعية إلى النظر إلى العلامات التجارية المملوكة مباشرة لسلاسل البيع بالتجزئة، حيث أن منتجاتها عادة ما تكون أرخص.
وكان يواكيم روكويد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، قال إن "أسعار القمح والغذاء في ألمانيا
ارتفعت بشكل كبير منذ بدء العملية في أوكرانيا، وسيستمر هذا المستوى المرتفع للأسعار".
وصرحت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع الجوع في المناطق المعرضة لنقص الغذاء، بعد أن أدى "الصراع" بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح.