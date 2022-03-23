https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأمم-المتحدة-ترفض-تتبنى-قرار-روسيا-الإنساني-الداعي-إلى-هدنة-تفاوضية-في-أوكرانيا-1060368887.html
مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:34+0000
2022-03-23T21:34+0000
2022-03-23T21:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3f4ffae4d2ef51fa194ed5b517aa53d.jpg
وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/ميدفيديف-أمريكا-لا-يهمها-ما-يجري-وراء-البحار-وهي-تأبه-لمصالحها-فقط-1060331975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1057585639_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8b8507dabbd5c0a7d23b1066c031e105.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
21:34 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين
وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.
ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.
وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.