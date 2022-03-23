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مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
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مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا
فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:34+0000
2022-03-23T21:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
منظمة الأمم المتحدة
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وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/ميدفيديف-أمريكا-لا-يهمها-ما-يجري-وراء-البحار-وهي-تأبه-لمصالحها-فقط-1060331975.html
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منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن يرفض تمرير مشروع قرار روسي حول الأوضاع في أوكرانيا

21:34 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 23.03.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق نار عبر المفاوضات في أوكرانيا، في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وفقا لمراسل سبوتنيك.
وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع، فيما امتنعت الـ13 دولة الآخرين وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده.
ويدين مشروع القرار كل انتهاكات القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان، وبينها اتفاقيات جنيف. كما يدعو إلى احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
ميدفيديف: أمريكا لا يهمها ما يجري وراء البحار وهي تأبه لمصالحها فقط
07:56 GMT
وعقد مجلس الأمن الدولي مؤخرا سلسلة من المناقشات حول الأوضاع في أوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح ومواجهة النازيين في أوكرانيا، بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دعم موسكو للدفاع عنهما ضد الهجمات الأوكرانية المكثفة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:44 GMT
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