https://arabic.sputniknews.com/20220323/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-زورقين-مفخخين-كانا-على-وشك-مهاجمة-ناقلات-نفط-عملاقة-1060350408.html
التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة
التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:13+0000
2022-03-23T13:13+0000
2022-03-23T13:13+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي أنه دمر زورقين مفخخين وتم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.وأضاف أن الزورقين تم إعدادهما لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب.وأشار إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لهما من محافظة الحديدة باليمن.وأوضح أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي، أنه تم تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-رابعة-كانت-متوجهة-إلى-الحديدة-غربي-اليمن-1060344280.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية, أنصار الله, قوات التحالف العربي, العالم العربي
التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير زورقين مفخخين كانا على وشك مهاجمة ناقلات نفط عملاقة في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي أنه دمر زورقين مفخخين وتم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر.
وأضاف أن الزورقين تم إعدادهما لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب.
وأشار إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لهما من محافظة الحديدة باليمن.
وأوضح أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.
وكان التحالف قد أعلن الأحد الماضي، أنه تم تدمير 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.