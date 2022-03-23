https://arabic.sputniknews.com/20220323/الحكومة-الألمانية-لم-نتخذ-أي-قرار-حظر-فعلي-على-النفط-الروسي-1060345267.html

الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي

الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي

أعلنت ألمانيا أنها لم تتخذ أي قرار لفرض حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعلق على ما تعلنه بعض الشركات من قرارات فردية بهذا الشأن. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T12:15+0000

2022-03-23T12:15+0000

2022-03-23T12:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

اقتصاد

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية، نقلتها "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.وأضاف ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية: "القرار الحالي واضح... لا يوجد حظر على النفط ولا نعلق على تصريحات الشركات التي تعبر عن نفسها".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/ألمانيا-تقول-لا-يمكنها-الاستغناء-عن-واردات-النفط-الروسية-1060254245.html

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اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية