https://arabic.sputniknews.com/20220323/الحكومة-الألمانية-لم-نتخذ-أي-قرار-حظر-فعلي-على-النفط-الروسي-1060345267.html
الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي
الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي
أعلنت ألمانيا أنها لم تتخذ أي قرار لفرض حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعلق على ما تعلنه بعض الشركات من قرارات فردية بهذا الشأن. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:15+0000
2022-03-23T12:15+0000
2022-03-23T12:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية، نقلتها "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.وأضاف ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية: "القرار الحالي واضح... لا يوجد حظر على النفط ولا نعلق على تصريحات الشركات التي تعبر عن نفسها".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/ألمانيا-تقول-لا-يمكنها-الاستغناء-عن-واردات-النفط-الروسية-1060254245.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي
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أعلنت ألمانيا أنها لم تتخذ أي قرار لفرض حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعلق على ما تعلنه بعض الشركات من قرارات فردية بهذا الشأن.
جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية
، نقلتها "سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء.
وتابع: "الحكومة الفيدرالية لم تتخذ أي قرار لتنفيذ حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن".
وأضاف ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية: "القرار الحالي واضح... لا يوجد حظر على النفط
ولا نعلق على تصريحات الشركات التي تعبر عن نفسها".
وكانت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.