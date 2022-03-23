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بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الحكومة-الألمانية-لم-نتخذ-أي-قرار-حظر-فعلي-على-النفط-الروسي-1060345267.html
الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي
الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي
أعلنت ألمانيا أنها لم تتخذ أي قرار لفرض حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعلق على ما تعلنه بعض الشركات من قرارات فردية بهذا الشأن. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:15+0000
2022-03-23T12:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية، نقلتها "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.وأضاف ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية: "القرار الحالي واضح... لا يوجد حظر على النفط ولا نعلق على تصريحات الشركات التي تعبر عن نفسها".وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/ألمانيا-تقول-لا-يمكنها-الاستغناء-عن-واردات-النفط-الروسية-1060254245.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

الحكومة الألمانية: لم نتخذ أي قرار حظر فعلي على النفط الروسي

12:15 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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أعلنت ألمانيا أنها لم تتخذ أي قرار لفرض حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن، مؤكدة أنها لا تعلق على ما تعلنه بعض الشركات من قرارات فردية بهذا الشأن.
جاء ذلك وفقا لتصريحات صحفية لممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية، نقلتها "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.
وتابع: "الحكومة الفيدرالية لم تتخذ أي قرار لتنفيذ حظر فعلي على النفط الروسي حتى الآن".
وأضاف ممثل وزارة الاقتصاد الألمانية: "القرار الحالي واضح... لا يوجد حظر على النفط ولا نعلق على تصريحات الشركات التي تعبر عن نفسها".
وكانت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية المتخصصة في مجال الطاقة، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس مجلس إدارة شركة نورد ستريم 2 أ ج غيرهارد شريودر (في الوسط) في حفل افتتاح معرض ملابس أساتذة قدامى من الأرميتاج في متحف فيينا لتاريخ الفن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ألمانيا تقول لا يمكنها الاستغناء عن واردات النفط الروسية
21 مارس, 12:30 GMT
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
حركة أسعار النفط والغاز
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
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