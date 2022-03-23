https://arabic.sputniknews.com/20220323/الحكومة-اليمنية-تحذر-المجتمع-الدولي-من-تدخلات-إيران-ونتائجها-الكارثية-التي-سيدفع-ثمنها-العالم-أجمع-1060342872.html

الحكومة اليمنية تحذر المجتمع الدولي من تدخلات إيران و"نتائجها الكارثية التي سيدفع ثمنها العالم أجمع"

الحكومة اليمنية تحذر المجتمع الدولي من تدخلات إيران و"نتائجها الكارثية التي سيدفع ثمنها العالم أجمع"

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن "تراخي المجتمع الدولي في مواجهة سياسات النظام الإيراني التدميرية وأداتها من جماعة الحوثي، أدى إلى تفاقم الأزمة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T11:34+0000

2022-03-23T11:34+0000

2022-03-23T11:34+0000

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وقال وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني، في تصريحات مع وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، إن "تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب جماعة الحوثي، وتدخلات النظام الإيراني في شئون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، ساهم في تنامي أنشطتها الإرهابية‏".وأوضح أن "الحوثي، اعتبر حالة الصمت والتخاذل الدولي ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد العدوان، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة".وأضاف الإرياني، أن "استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات الحوثي، التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع والشواهد السياسية والاقتصادية والأمنية على ذلك باتت موجودة".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزير-الدفاع-في-صنعاء-موجها-رسالة-إلى-السعودية-والإمارات-القادم-سيكون-مرعبا-1060331804.html

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