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https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-3-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1060359903.html
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، تحييد 3 عناصر كردية مسلحة في شمال سوريا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:29+0000
2022-03-23T16:29+0000
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وقالت الوزارة في بيان إنها حيدت "3 إرهابين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.وأضافت الوزارة وفق وكالة الأناضول الرسمية أن القوات التركية "تمكنت من تحييد 3 إرهابيين، بعدما أطلقوا النار تجاه منطقة عملية غصن الزيتون في شمال سوريا".وتمكنت القوات التركية والقوات السورية الموالية لها في مارس/آذار 2018 من السيطرة على منطقة عفرين التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية لمدة 6 سنوات، وفق الوكالة التركية.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا

16:29 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، تحييد 3 عناصر كردية مسلحة في شمال سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إنها حيدت "3 إرهابين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".
و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.
وأضافت الوزارة وفق وكالة الأناضول الرسمية أن القوات التركية "تمكنت من تحييد 3 إرهابيين، بعدما أطلقوا النار تجاه منطقة عملية غصن الزيتون في شمال سوريا".
وتمكنت القوات التركية والقوات السورية الموالية لها في مارس/آذار 2018 من السيطرة على منطقة عفرين التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية لمدة 6 سنوات، وفق الوكالة التركية.
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