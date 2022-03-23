https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-3-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1060359903.html
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، تحييد 3 عناصر كردية مسلحة في شمال سوريا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:29+0000
2022-03-23T16:29+0000
2022-03-23T16:29+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26d6167de167fe289a4480b206c703cd.jpg
وقالت الوزارة في بيان إنها حيدت "3 إرهابين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.وأضافت الوزارة وفق وكالة الأناضول الرسمية أن القوات التركية "تمكنت من تحييد 3 إرهابيين، بعدما أطلقوا النار تجاه منطقة عملية غصن الزيتون في شمال سوريا".وتمكنت القوات التركية والقوات السورية الموالية لها في مارس/آذار 2018 من السيطرة على منطقة عفرين التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية لمدة 6 سنوات، وفق الوكالة التركية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3fc065a19d7ee4e167fd964ac5f4e176.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
"الدفاع" التركية تعلن تحييد 3 مسلحين أكراد شمالي سوريا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، تحييد 3 عناصر كردية مسلحة في شمال سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إنها حيدت "3 إرهابين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا".
و" ي ب ك" هو اختصار لوحدات حماية الشعب الكردية، وتقول أنقرة إنها الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، الذي تصنفه تنظيما إرهابيا.
وأضافت الوزارة وفق وكالة الأناضول
الرسمية أن القوات التركية "تمكنت من تحييد 3 إرهابيين، بعدما أطلقوا النار تجاه منطقة عملية غصن الزيتون في شمال سوريا".
وتمكنت القوات التركية والقوات السورية الموالية لها في مارس/آذار 2018 من السيطرة على منطقة عفرين التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية لمدة 6 سنوات، وفق الوكالة التركية.