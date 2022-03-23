https://arabic.sputniknews.com/20220323/الرئيس-الجزائري-يوقع-مرسوما-لتعيين-مستشار-جديد-له-1060330557.html
الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له
الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه ياسين ولد موسى مستشارا له. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:03+0000
2022-03-23T07:03+0000
2022-03-23T07:03+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تم تعيين ياسين ولد موسى مستشارا لدى الرئيس تبون مكلّفا بالشؤون الاقتصادية.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدكتور ياسين ولد موسى، أستاذ جامعي و باحث عمل بجامعة وهران، وأشرف على العديد من الدراسات المتخصصة.كما يصنف كخبير في شؤون قطاع النفط والغاز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه ياسين ولد موسى مستشارا له.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تم تعيين ياسين ولد موسى مستشارا لدى الرئيس تبون مكلّفا بالشؤون الاقتصادية.
وحسب وسائل إعلام محلية
، فإن الدكتور ياسين ولد موسى، أستاذ جامعي و باحث عمل بجامعة وهران، وأشرف على العديد من الدراسات المتخصصة.
كما يصنف كخبير في شؤون قطاع النفط والغاز.