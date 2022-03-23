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الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له
الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه ياسين ولد موسى مستشارا له. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:03+0000
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الجزائر
العالم العربي
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وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تم تعيين ياسين ولد موسى مستشارا لدى الرئيس تبون مكلّفا بالشؤون الاقتصادية.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدكتور ياسين ولد موسى، أستاذ جامعي و باحث عمل بجامعة وهران، وأشرف على العديد من الدراسات المتخصصة.كما يصنف كخبير في شؤون قطاع النفط والغاز.
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الجزائر, العالم العربي

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما لتعيين مستشار جديد له

07:03 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، عيّن بموجبه ياسين ولد موسى مستشارا له.
وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد تم تعيين ياسين ولد موسى مستشارا لدى الرئيس تبون مكلّفا بالشؤون الاقتصادية.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدكتور ياسين ولد موسى، أستاذ جامعي و باحث عمل بجامعة وهران، وأشرف على العديد من الدراسات المتخصصة.
كما يصنف كخبير في شؤون قطاع النفط والغاز.
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