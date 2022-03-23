https://arabic.sputniknews.com/20220323/الروبل-يرتفع-أمام-الدولار-واليورو-بعد-قرار-روسيا-بيع-الغاز-مقابل-الروبل-1060349711.html
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو بعد قرار روسيا بيع الغاز مقابل الروبل
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو بعد قرار روسيا بيع الغاز مقابل الروبل
انخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل بعد قرار روسيا بيع الغاز بالروبل، إلى أقل من 95 روبلا ليعود ويرتفع قليلا بعد ذلك. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:07+0000
2022-03-23T13:07+0000
2022-03-23T13:07+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفقًا لبيانات بورصة موسكو انخفض سعر صرف الدولار ليوم غد بمقدار 2 روبل إلى 101.55 روبل ، وسعر صرف اليورو - بمقدار 2.85 روبل إلى 111.65 روبل، بعدما وصل هبوط الدولار إلى 94.99 روبل واليورو - إلى 109.7 روبل.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html
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اقتصاد, روسيا
الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو بعد قرار روسيا بيع الغاز مقابل الروبل
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انخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل بعد قرار روسيا بيع الغاز بالروبل، إلى أقل من 95 روبلا ليعود ويرتفع قليلا بعد ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وفقًا لبيانات بورصة موسكو
انخفض سعر صرف الدولار ليوم غد بمقدار 2 روبل إلى 101.55 روبل ، وسعر صرف اليورو - بمقدار 2.85 روبل إلى 111.65 روبل، بعدما وصل هبوط الدولار إلى 94.99 روبل واليورو - إلى 109.7 روبل.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.