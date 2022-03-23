https://arabic.sputniknews.com/20220323/الزادمة-يعلن-بدء-العمل-من-الجنوب-الليبي-على-أساس-التسامح-والتصالح-1060349491.html

الزادمة يعلن بدء العمل من الجنوب الليبي على أساس التسامح والتصالح

الزادمة يعلن بدء العمل من الجنوب الليبي على أساس التسامح والتصالح

أكد نائب رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا، ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق السياسي الليبي الليبي، والمعتمدة من مجلس النواب، والعمل على عقد... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:23+0000

2022-03-23T13:23+0000

2022-03-23T13:23+0000

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك في بيان للزادمة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بعد استلامه مقر الحكومة في الجنوب الليبي، شدد فيه على ضرورة العمل على إتمام المصالحة الاجتماعية الوطنية، على أساس التسامح والتصالح، ومحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال المؤسسات الرقابية، والعمل على حماية النفط والغاز والمعادن، والعمل مع دول الجوار للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية والإرهاب وتنفيذ إتفاقيات حماية الحدود المشتركة.وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي جمال الفلاح لـ"سبوتنيك"، إن "هذا الاستلام يعطي دلالات كبيرة على سيطرة حكومة باشاغا على الجنوب الليبي، كما تم ذات الأمر في الأيام الماضية في الشرق الليبي، وبالتالي بسط سيطرة حكومة فتحي باشاغا على الشرق والجنوب الليبي".التمسك بالسلطةوأوضح "بأن الجانب المالي والمرتبات وأغلب الأمور الأخرى تأتي من العاصمة طرابلس، ولكن لا نُخفي حقيقة بأن هذا الإستلام، يُعطي دفعة دولية ومحلية كبيرة، لأن جُل القرارات تأتي من حكومة السيد الدبيبة، مالم يتم التسليم بشكل سلس بتسليم واستلام بين السيد فتحي باشاغا والسيد عبدالحميد الدبيبة المتمسك بالسلطة بالرغم من سحب الثقة منه من قِبل مجلس النواب الليبي ومنحها للسيد باشاغا، وفي حال حدث ذلك فغننا نستطيع أن نقول ان حكومة السيد باشاغا ستعمل وفق منظومة السلطة التنفيذية، وأن تكون قادرة على تنفيذ القرارات الصادرة عنها وتوفير المرتبات ودعم المحروقات وغيرها من الأمور التنفيذية".الدعم المالي والنفوذمشيرا إلى أن السلطة بدون غير المركز المالي، لن تستطيع أن تعمل وهناك مخاوف كبيرة في هذا الجانب، ونأمل ألا يتكرر ما حدث فترة سيطرة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة السيد فائز السراج، التي كانت تسيطر على العاصمة فقط وأستمر حُكمها خمس سنوات تعثرت فيها الحكومة الموازية في الشرق حكومة (عبدالله الثني).ويؤكد الفلاح "بأن القرار السياسي لنْ ينفذ إلا بإستلام المركز المالي في العاصمة طرابلس، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن هذه الحكومة تعمل، وبالتالي سيتم الإعتراف بها دولياً".غموض الموقف الدولي"في الحقيقة لستُ متفائلاً لأن الموقف غامض، تحديدا الموقف الدولي، لأنهم لم يعترفوا بالسيد باشاغا، هذأ أولاً، ولم يتم نزع الثقة من السيد الدبيبة ثانياً، ولكن تحاول كل الجهود الدولية بالسير نحو الانتخابات، كما إن هناك مساعي كبيرة لتسوية الامر بين السادة باشاغا والدبيبة، وذلك لتسهيل عملية التسليم والاستلام، لفترة معينة حتى إتمام الانتخابات، وذلك لفشل الدبيبة في إتمام مهامه التي جاء من أجلها أبرزها عملية الانتخابات في وقتها".المهمة الأساسيةولفت " بأن الحكومة من غير إعترافات دولية أمر صعب، وأعتقد إن هناك صعوبات أمام السيد باشاغا، مالم تعترف بشرعيته البعثة الأممية والمجتمع الدولي بشكل رسمي، وذلك للبد في العمل السياسي الحقيقي، وفي حال لم يتم ذلك فإن كل قرارات السيد باشاغا لن تكون ذات قيمة ولن تُنفذ لأن التنفيذ لان مركز التنفيذ الحقيقي هو السيطرة على العاصمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220322/حكومة-باشاغا-تصل-إلى-الجنوب-الليبي-صور-1060304327.html

https://arabic.sputniknews.com/20220303/برلماني-ليبي-الإفراج-عن-وزراء-في-حكومة-باشاغا-بعد-ضغوط-دولية-1059420357.html

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أخبار ليبيا اليوم