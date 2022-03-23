https://arabic.sputniknews.com/20220323/السعودية-ترحب-بحديث-ميقاتي-هل-ثمة-انفراجة-في-الأزمة-اللبنانية-الخليجية؟-1060362665.html

السعودية ترحب بحديث ميقاتي.. هل ثمة انفراجة في الأزمة اللبنانية الخليجية؟

السعودية ترحب بحديث ميقاتي.. هل ثمة انفراجة في الأزمة اللبنانية الخليجية؟

في خطوة متقدمة إزاء تحسين العلاقات الخليجية اللبنانية، رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قائلة إنه احتوى "نقاط إيجابية"،... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T17:59+0000

2022-03-23T17:59+0000

2022-03-23T17:59+0000

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للوزارة قوله إنها "ترحب بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا"، وفقا للعربية.وقال مراقبون إن هناك حراكًا دبلوماسيًا لاحتواء الأزمة بين الخليج لا سيما السعودية ولبنان، مؤكدين أن الخطوة اللبنانية والرد السعودي من شأنها أن يخفف التوتر القائم.بيان لبنان ورد السعوديةوأكدت الوزارة "تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".وفي وقت سابق قال ميقاتي: "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية".وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس من سيادة دول مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان ميقاتي المنشور على موقع الحكوة اللبنانية.وكان ميقاتي نشر، الاثنين، بيانا على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية، أكد فيه التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها، وفقا لسكاي نيوز.ووفقا للبيان، شدد ميقاتي على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان"، مؤكداً على ""التزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية"، كما القيام بالإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ.وأكد ميقاتي "التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية"، وشدد على "أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرار بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي"، وفقا للشرق الأوسط.مطالب خليجية معروفةمن جانبه قال يحيى التليدي، المحلل السياسي السعودي، إنه "كان مطلوبا أن يكون هناك من يسمع ويقدّر ويستيقظ ويعرف أن المبادرة الخليجية تشكّل آخر فرصة لمحاولة أن يبدأ لبنان باستعادة نفسه وقراره وسيادته وهويته التي تندثر، بعدما تحول عمليًا منصة إيرانية للقصف اللفظي وغير اللفظي، وللاتهامات وتهريب المخدرات إلى دول الخليج وبعدما تجاوز حزب الله كل الالتزامات التي ترد في قرارات الشرعية الدولية وفي قرارات الجامعة العربية، وكل الحدود التي تحفظ للبنان دوره وصورته وعلاقاته كدولة عربية مع أشقائه في دول الخليج العربي وحتى مع دول العالم".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دول الخليج لن تضيّع وقتها في الأزمة اللبنانية فقد وضعت مطالبها أمام الحكومة اللبنانية، ولا تريد مزيدا من الوعود الباطلة والإنشائيات المملة وإنما تريد خطوات عملية ملموسة من المسؤولين في لبنان.وأكد أن ورقة الفرصة الأخيرة العربية الخليجية الدولية تقول للبنان إنه بات يقف عند مفترق طريق، إما أن يكون عربيا وفق هويته ودستوره وتاريخه كأيقونة ورمزية مميزة في العالم وواحة وساحة أمل للجميع، وإما أن يكون رهينة فارسية ونسخة حوثية ومنصة إيرانية للقصف على أشقائه العرب، وفقا لقوله.تحولات إقليميةمن جانبه اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن ترحيب المملكة العربية السعودية ببيان لبنان من شأنه أن يخفف التوتر، مؤكدًا أن هناك تبدلات في الظروف والمعطيات الموضوعية، وأن التوازنات هي التي تعيد صياغة العلاقات الخليجية اللبنانية، وتعيد تلميع الاهتمام الخليجي لا سيما السعودي ببيروت.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أمريكا وفرنسا والخليج يعلمون جيدًا أن الانتخابات النيابية إن جرت ستكون لصالح حزب الله وحلفه، وقد يحقق أكثرية نوعية تغير في النظام، وتقلص حجم النفوذ الأمريكي والأوروبي والخليجي، وهذا يعتبر ضربة وانكسارًا للمشروع الأمريكي، ما دفع فرنسا لإعادة فتح بوابة الحوار مع حزب الله، وانتدبت قطر من أجل الوساطة، وبدأ الحديث يدور عن عودة السفراء.ويرى عوض أن هناك محاولة إما للاتفاق مع حزب الله على دوزنة الانتخابات ونتائجها دون أن تخل جوهريا في التوازنات السياسية، أو تأجيل الانتخابات والتمديد المزدوج للبرلمان ورئيس الجمهورية، وهذا يعززه موقف الفاتيكان المتعارض مع موقف القوات اللبنانية والبطريرك الماروني إزاء حزب الله، وزيارة رئيس الجمهورية للفاتيكان.ويعتقد المحلل اللبناني أن التحولات الجارية في المنطقة والتحولات التي أطلقتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومنها استعجال التطبيع مع سوريا وزيارة الأسد للإمارات، كلها تفيد بأن تغييرا ما بدأ يجري في المنطقة، وسينعكس غالبًا إيجابيا في لبنان، وهذا ما يفسره السعي لعودة العلاقات بين لبنان والخليج بما في ذلك السعودية.وتوترت العلاقات بين لبنان ودول خليجية منذ نهاية العام الماضي، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، واُعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

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