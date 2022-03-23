https://arabic.sputniknews.com/20220323/السعودية-تصدر-تعليمات-بعدم-نقل-الصلوات-أو-بثها-بوسائل-الإعلام-خلال-رمضان-1060336082.html

السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان

السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال شهر رمضان المقبل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T09:20+0000

2022-03-23T09:20+0000

2022-03-23T09:20+0000

السعودية

رمضان

العالم العربي

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في تعليمات وتوجيهات أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة بشأن بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان.وشملت التوجيهات التأكيد على "التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها".وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة "عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة".ووجهت المؤذنين بضرورة الالتزام "بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة".كما وجهت أيضا بتوعية المصلين بعدم إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين دون متابعتهم خاصة في صلاة التراويح.

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السعودية, رمضان, العالم العربي