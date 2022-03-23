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السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان
السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال شهر رمضان المقبل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:20+0000
2022-03-23T09:20+0000
2022-03-23T09:20+0000
السعودية
رمضان
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في تعليمات وتوجيهات أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة بشأن بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان.وشملت التوجيهات التأكيد على "التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها".وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة "عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة".ووجهت المؤذنين بضرورة الالتزام "بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة".كما وجهت أيضا بتوعية المصلين بعدم إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين دون متابعتهم خاصة في صلاة التراويح.
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السعودية, رمضان, العالم العربي
السعودية تصدر تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال رمضان
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أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليمات بعدم نقل الصلوات أو بثها بوسائل الإعلام خلال شهر رمضان المقبل.
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، جاء ذلك في تعليمات وتوجيهات أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة بشأن بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان.
وأكدت الوزارة السعودية على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين "عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها".
وشملت التوجيهات التأكيد على "التقيد بضوابط الاعتكاف
، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها".
وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة "عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة".
ووجهت المؤذنين بضرورة الالتزام "بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة".
كما وجهت أيضا بتوعية المصلين بعدم إحضار الأطفال الذين قد يتسببون في التشويش والإزعاج للمصلين دون متابعتهم خاصة في صلاة التراويح.