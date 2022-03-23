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https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-لدى-بولندا-إجراءات-موسكو-ستكون-مماثلة-بطرد-الدبلوماسيين-البولنديين-1060345505.html
السفير الروسي لدى بولندا: إجراءات موسكو ستكون مماثلة بطرد الدبلوماسيين البولنديين
السفير الروسي لدى بولندا: إجراءات موسكو ستكون مماثلة بطرد الدبلوماسيين البولنديين
قال السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، إن روسيا ستتخذ قرارات انتقامية بشأن طرد الدبلوماسيين من بولندا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:09+0000
2022-03-23T12:09+0000
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وقال السفير الروسي لدى بولندا للصحفيين: "لدينا الحق في اتخاذ قرارات انتقامية. ستكون كذلك بالتأكيد".وأضاف السفير قائلا: "القرارات ستتخذ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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العالم

السفير الروسي لدى بولندا: إجراءات موسكو ستكون مماثلة بطرد الدبلوماسيين البولنديين

12:09 GMT 23.03.2022
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Photo / Lukas Plewnia
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قال السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، إن روسيا ستتخذ قرارات انتقامية بشأن طرد الدبلوماسيين من بولندا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال السفير الروسي لدى بولندا للصحفيين: "لدينا الحق في اتخاذ قرارات انتقامية. ستكون كذلك بالتأكيد".
وأضاف السفير قائلا: "القرارات ستتخذ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".
وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".

واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.
وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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