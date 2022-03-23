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https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتسلم-مذكرة-طرد-45-دبلوماسيا-روسيا-من-البلاد-1060342183.html
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
أعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد

11:23 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynskiنصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018
نصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynski
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أعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.
وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".
وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".

واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.
وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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