https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتسلم-مذكرة-طرد-45-دبلوماسيا-روسيا-من-البلاد-1060342183.html
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
أعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:23+0000
2022-03-23T11:23+0000
2022-03-23T11:23+0000
العالم
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وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
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أعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.
وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".
وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".
واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.
وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية
في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.