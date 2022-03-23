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السودان يكافح نوعا من الذباب ينقل مرضا طفيليا مميتا
السودان يكافح نوعا من الذباب ينقل مرضا طفيليا مميتا
تشهد بعض مناطق السودان انتشار نوع من الذباب، يتسبب في نقل مرض طفيلي خطير، وهو ما دفع السلطات لإطلاق حملات لمكافحته والقضاء عليه. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:33+0000
2022-03-23T10:33+0000
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أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في البلاد أكدت استمرار حملتها لمكافحة الذباب الرملي.وتعد مدينة القضارف من المناطق التي تشهد انتشار الذباب الرملي، الذي تقوم فرق رش بمكافحته بأساليب متنوعة للقضاء عليه وتقييم كفاءة عمليات الرش بعد استكمالها.وتقول منظمة الصحة العالمية إن "الكلازار" يمثل أحد أنواع مرض الليشمانيات الطفيلي التي يوجد منها أكثر من 20 نوعا، مشيرة إلى أنه يتم نقلها بواسطة الذباب الرملي الذي يوجد منه 90 نوعا.وتقول المنظمة العالمية إنه يوجد 3 أنواع رئيسية لداء الليشمانيات أخطرها داء الليشمانيات الحشوي (الكالازار)، الذي يكافحه السودان ويعد أشد أشكال المرض خطورة، والنوع الثاني جلدي بينما النوع الثالث مخاطي جلدي.وينقل المرض عن طريق لدغة ذباب الرمل المصابة به، ويرتبط بسوء التغذية والفقر وعمليات النزوح للبشر، وسوء وضعف الجهاز المناعي.ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات السنوية بهذا المرض يمكن أن يصل إلى مليون حالة، محذرة من أن الإصابة بـ "الكالازار" مميتة بنسبة 95 في المئة إذا لم يتم علاجها.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السودان يكافح نوعا من الذباب ينقل مرضا طفيليا مميتا

10:33 GMT 23.03.2022
© AP Photo / ANTON FRICذبابة
ذبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / ANTON FRIC
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تشهد بعض مناطق السودان انتشار نوع من الذباب، يتسبب في نقل مرض طفيلي خطير، وهو ما دفع السلطات لإطلاق حملات لمكافحته والقضاء عليه.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في البلاد أكدت استمرار حملتها لمكافحة الذباب الرملي.
ولفتت وزارة الصحة السودانية إلى أن هذا النوع من الذباب ينقل مرض "الكالازار" في المناطق التي ينتشر بها.
وتعد مدينة القضارف من المناطق التي تشهد انتشار الذباب الرملي، الذي تقوم فرق رش بمكافحته بأساليب متنوعة للقضاء عليه وتقييم كفاءة عمليات الرش بعد استكمالها.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن "الكلازار" يمثل أحد أنواع مرض الليشمانيات الطفيلي التي يوجد منها أكثر من 20 نوعا، مشيرة إلى أنه يتم نقلها بواسطة الذباب الرملي الذي يوجد منه 90 نوعا.
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وتقول المنظمة العالمية إنه يوجد 3 أنواع رئيسية لداء الليشمانيات أخطرها داء الليشمانيات الحشوي (الكالازار)، الذي يكافحه السودان ويعد أشد أشكال المرض خطورة، والنوع الثاني جلدي بينما النوع الثالث مخاطي جلدي.
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وينقل المرض عن طريق لدغة ذباب الرمل المصابة به، ويرتبط بسوء التغذية والفقر وعمليات النزوح للبشر، وسوء وضعف الجهاز المناعي.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات السنوية بهذا المرض يمكن أن يصل إلى مليون حالة، محذرة من أن الإصابة بـ "الكالازار" مميتة بنسبة 95 في المئة إذا لم يتم علاجها.
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