https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-ليس-لدينا-مشكلة-في-القمح-والمخزون-يكفي-4-شهور-فيديو-1060355428.html
السيسي: ليس لدينا مشكلة في القمح والمخزون يكفي 4 شهور.. فيديو
السيسي: ليس لدينا مشكلة في القمح والمخزون يكفي 4 شهور.. فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لا تواجه مشكلة في القمح، مشيرا إلى أن مخزونها منه يكفي 4 أشهر قادمة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:42+0000
2022-03-23T14:42+0000
2022-03-23T14:42+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الأربعاء، على هامش فعالية بمناسبة يوم الأم، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".وأوضح السيسي أن إجمالي تداول القمح في مصر يتراوح بين 17 إلى 18 مليون طن سنويا.وأشار إلى أن ما يتم فقده سنويا من القمح لأسباب تتعلق بالتخزين يصل إلى نحو 2 مليون طن، لافتا إلى أن مصر نجحت بفضل مشروع قومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح في تخزين 5.5 مليون طن قمح.وقال السيسي: "كان اللى موجود تلت الرقم ده قبل كده.. كان بيعمل ايه.. حطينا فلوس كتير في الموضوع ده.. لقينا تمن اللى بيفقد 20% من القمح".وأكد أن الفقد كان يحدث نتيجة التخزين "في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة"، مضيفا أن مصر ليس لديها مشكلة في القمح ولديها حاليا مخزون يغطي 4 شهور.وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ يصل متوسط وارداتها منه سنويا 13.8 مليون طن، كان يأتي معظمه من الأسواق الروسية والأوكرانية.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: ليس لدينا مشكلة في القمح والمخزون يكفي 4 شهور.. فيديو
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لا تواجه مشكلة في القمح، مشيرا إلى أن مخزونها منه يكفي 4 أشهر قادمة.
جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الأربعاء، على هامش فعالية بمناسبة يوم الأم، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع
".
وأوضح السيسي أن إجمالي تداول القمح في مصر يتراوح بين 17 إلى 18 مليون طن سنويا.
وأشار إلى أن ما يتم فقده سنويا من القمح لأسباب تتعلق بالتخزين يصل إلى نحو 2 مليون طن، لافتا إلى أن مصر نجحت بفضل مشروع قومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح في تخزين 5.5 مليون طن قمح.
وقال السيسي: "كان اللى موجود تلت الرقم ده قبل كده.. كان بيعمل ايه.. حطينا فلوس كتير في الموضوع ده.. لقينا تمن اللى بيفقد 20% من القمح".
وأكد أن الفقد كان يحدث نتيجة التخزين "في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة"، مضيفا أن مصر ليس لديها مشكلة في القمح
ولديها حاليا مخزون يغطي 4 شهور.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ يصل متوسط وارداتها منه سنويا 13.8 مليون طن، كان يأتي معظمه من الأسواق الروسية والأوكرانية.