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https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-يعلق-على-حادث-انتحار-فتاتين-في-مصر-1060359667.html
السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر
السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث انتحار فتاتين في مصر بسبب الابتزاز الإلكتروني، مؤكدا حرصه على أرواح الأبرياء. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:26+0000
2022-03-23T16:26+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول السيسي: "على المجتمع أن ينتبه إلى بناته وأولاده".وتابع: "أرواح الأبرياء في رقبتنا" داعيا العاملين في الدراما إلى الانتباه لهذا الأمر.جاء ذلك خلال احتفالية تكريم للمرأة المصرية في 2022، حيث أكد على أن صياغة قيم المجتمع والإشارة للحسن فيه ليس ضد الإبداع.وقال الرئيس المصري موجها حديثه لصناع الدراما: "أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل يضرب مراته وحد بيشتم؟".وأضاف: "حتى لو موجود تبقى مرة مش كل مرة"، مضيفا: "الشاهد إن الغالب يكون الطيب والفاضل".يذكر أن مصر شهدت في وقت سابق حادث انتحار فتاتين في محافظتي الغربية والشرقية بسبب "الابتزاز الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-يقبل-يد-سيدة-حاصلة-على-لقب-الأم-المثالية-فيديو-1060345392.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر

16:26 GMT 23.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث انتحار فتاتين في مصر بسبب الابتزاز الإلكتروني، مؤكدا حرصه على أرواح الأبرياء.
ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول السيسي: "على المجتمع أن ينتبه إلى بناته وأولاده".
وتابع: "أرواح الأبرياء في رقبتنا" داعيا العاملين في الدراما إلى الانتباه لهذا الأمر.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم للمرأة المصرية في 2022، حيث أكد على أن صياغة قيم المجتمع والإشارة للحسن فيه ليس ضد الإبداع.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
12:08 GMT
وقال الرئيس المصري موجها حديثه لصناع الدراما: "أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل يضرب مراته وحد بيشتم؟".
وأضاف: "حتى لو موجود تبقى مرة مش كل مرة"، مضيفا: "الشاهد إن الغالب يكون الطيب والفاضل".
يذكر أن مصر شهدت في وقت سابق حادث انتحار فتاتين في محافظتي الغربية والشرقية بسبب "الابتزاز الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
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