https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-يعلق-على-حادث-انتحار-فتاتين-في-مصر-1060359667.html
السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر
السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث انتحار فتاتين في مصر بسبب الابتزاز الإلكتروني، مؤكدا حرصه على أرواح الأبرياء. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:26+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول السيسي: "على المجتمع أن ينتبه إلى بناته وأولاده".وتابع: "أرواح الأبرياء في رقبتنا" داعيا العاملين في الدراما إلى الانتباه لهذا الأمر.جاء ذلك خلال احتفالية تكريم للمرأة المصرية في 2022، حيث أكد على أن صياغة قيم المجتمع والإشارة للحسن فيه ليس ضد الإبداع.وقال الرئيس المصري موجها حديثه لصناع الدراما: "أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل يضرب مراته وحد بيشتم؟".وأضاف: "حتى لو موجود تبقى مرة مش كل مرة"، مضيفا: "الشاهد إن الغالب يكون الطيب والفاضل".يذكر أن مصر شهدت في وقت سابق حادث انتحار فتاتين في محافظتي الغربية والشرقية بسبب "الابتزاز الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-يقبل-يد-سيدة-حاصلة-على-لقب-الأم-المثالية-فيديو-1060345392.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
السيسي يعلق على حادث انتحار فتاتين في مصر
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علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث انتحار فتاتين في مصر بسبب الابتزاز الإلكتروني، مؤكدا حرصه على أرواح الأبرياء.
ذكرت ذلك صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول السيسي
: "على المجتمع أن ينتبه إلى بناته وأولاده".
وتابع: "أرواح الأبرياء في رقبتنا" داعيا العاملين في الدراما إلى الانتباه لهذا الأمر.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم للمرأة المصرية في 2022، حيث أكد على أن صياغة قيم المجتمع
والإشارة للحسن فيه ليس ضد الإبداع.
وقال الرئيس المصري
موجها حديثه لصناع الدراما: "أنت مش عارف تعمل إبداع غير إنك تجيب راجل يضرب مراته وحد بيشتم؟".
وأضاف: "حتى لو موجود تبقى مرة مش كل مرة"، مضيفا: "الشاهد إن الغالب يكون الطيب والفاضل".
يذكر أن مصر
شهدت في وقت سابق حادث انتحار فتاتين في محافظتي الغربية والشرقية بسبب "الابتزاز الإلكتروني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.