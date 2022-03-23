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السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
كرم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:08+0000
2022-03-23T12:08+0000
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وجاء تكريم السيدات، ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.وكانت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الحاصلة على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى الجمهورية، من محافظة سوهاج، ضمن السيدات المكرمات.وحرص الرئيس المصري، على الإمساك بيد السيدة التي خرجت على المسرح متكئة على عكاز، وأزال الكمامة عن وجهها للاستماع إلى ما تقوله بوضوح.وبعد حديث مطول بينها وبين الرئيس، قبّل السيسي يدها، واصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.يشار إلى أن السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.
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السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو

12:08 GMT 23.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / POOL
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كرم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات.
وجاء تكريم السيدات، ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.
وكانت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الحاصلة على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى الجمهورية، من محافظة سوهاج، ضمن السيدات المكرمات.
وحرص الرئيس المصري، على الإمساك بيد السيدة التي خرجت على المسرح متكئة على عكاز، وأزال الكمامة عن وجهها للاستماع إلى ما تقوله بوضوح.
وبعد حديث مطول بينها وبين الرئيس، قبّل السيسي يدها، واصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.
يشار إلى أن السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.
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