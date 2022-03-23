https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-يقبل-يد-سيدة-حاصلة-على-لقب-الأم-المثالية-فيديو-1060345392.html
السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
كرم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:08+0000
2022-03-23T12:08+0000
2022-03-23T12:08+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_9e3003d866990351942f30cc0ec64778.jpg
وجاء تكريم السيدات، ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.وكانت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الحاصلة على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى الجمهورية، من محافظة سوهاج، ضمن السيدات المكرمات.وحرص الرئيس المصري، على الإمساك بيد السيدة التي خرجت على المسرح متكئة على عكاز، وأزال الكمامة عن وجهها للاستماع إلى ما تقوله بوضوح.وبعد حديث مطول بينها وبين الرئيس، قبّل السيسي يدها، واصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.يشار إلى أن السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1058533802_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_2959b0bb1c5c977ae5fd00ff3c6c80fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
السيسي يقبل يد سيدة حاصلة على لقب الأم المثالية... فيديو
تابعنا عبر
كرم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات.
وجاء تكريم السيدات، ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.
وكانت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الحاصلة على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى الجمهورية، من محافظة سوهاج، ضمن السيدات المكرمات.
وحرص الرئيس المصري
، على الإمساك بيد السيدة التي خرجت على المسرح متكئة على عكاز، وأزال الكمامة عن وجهها للاستماع إلى ما تقوله بوضوح.
وبعد حديث مطول بينها وبين الرئيس، قبّل السيسي يدها، واصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.
يشار إلى أن السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022.