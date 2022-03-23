https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-بشأن-فكرة-استبعاد-روسيا-من-مجموعة-العشرين-روسيا-جزء-مهم-ولا-يحق-لأي-عضو-استبعاد-دولة-أخرى-1060331598.html
الصين بشأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين: روسيا جزء مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد عضو آخر
الصين بشأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين: روسيا جزء مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد عضو آخر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:33+0000
2022-03-23T07:33+0000
2022-03-23T07:57+0000
العالم
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وقال الدبلوماسي الصيني: "مجموعة العشرين هي صيغة رئيسية من صيغ التعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا هاما فيها. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها".وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين بشأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين: روسيا جزء مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد عضو آخر
07:33 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في المجموعة استبعاد دولة أخرى من عضويتها.
وقال الدبلوماسي الصيني: "مجموعة العشرين هي صيغة رئيسية من صيغ التعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا هاما فيها. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها".
وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.