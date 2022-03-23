عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-استعدادها-إقامة-تعاون-شامل-ورفيع-المستوى-مع-السعودية-1060340450.html
الصين تعلن استعدادها إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية
الصين تعلن استعدادها إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية
أعلن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي هنا، استعداد بكين إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:46+0000
2022-03-23T10:46+0000
الصين
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102060/62/1020606220_0:62:1199:736_1920x0_80_0_0_cf9bb5d6a21f566eec0c368f17264fb2.jpg
وقال وانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن الصين والسعودية صديقتان وشقيقتان جيدتان تثقان في بعضهما البعض وتسعيان لتحقيق تنمية مشتركة، وكلاهما تدعمان بعضهما البعض دائمًا في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية.وأضاف أن الصين مستعدة لإقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية، مشيرا إلى أن بكين تقدّر السعودية لاتخاذها موقفا موضوعيا وعادلا بشأن القضايا المتعلقة بالصين ودعمها لمقترحات الصين المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأشار إلى أن الصين تدعم السعودية في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، وكذلك استراتيجياتها التنموية الرئيسية، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ورؤية 2030.وأكد وزير الخارجية الصيني، أنه يرغب في اغتنام فرصة مشاركته في الاجتماع للارتقاء بالعلاقات بين الصين والدول الإسلامية إلى مستوى جديد.على جانب آخر أكد فيصل بن فرحان، أنه فخور بالعلاقات بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي رفيع المستوى، ووافق على العمل مع الصين لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين.ولفت وزير الخارجية السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لتعميق تكاملها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية وتوسيع تعاونها العملي مع الصين في مختلف المجالات، من أجل تحقيق تكامل المزايا الخاصة بكل منهما. وأضاف أن السعودية والصين تلتزمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، وتدعمان التعددية، وتؤيدان أن الأجندة الدولية يجب أن تخدم مصالح غالبية الدول بدلاً من مصالح مجموعة من الدول الفردية بعينها.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/سفارة-الصين-بالسعودية-ترحب-بمحمد-بن-سلمان-1057390660.html
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102060/62/1020606220_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_ca241681bd033959e7bcc75a6070f2b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم

الصين تعلن استعدادها إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية

10:46 GMT 23.03.2022
© Twitter.comتدريبات عسكرية مشتركة بين الصين والسعودية
تدريبات عسكرية مشتركة بين الصين والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Twitter.com
تابعنا عبرGoogle news
أعلن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي هنا، استعداد بكين إقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية.
وقال وانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الباكستانية، الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن الصين والسعودية صديقتان وشقيقتان جيدتان تثقان في بعضهما البعض وتسعيان لتحقيق تنمية مشتركة، وكلاهما تدعمان بعضهما البعض دائمًا في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
سفارة الصين بالسعودية ترحب بمحمد بن سلمان
28 يناير, 15:36 GMT
وأضاف أن الصين مستعدة لإقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية، مشيرا إلى أن بكين تقدّر السعودية لاتخاذها موقفا موضوعيا وعادلا بشأن القضايا المتعلقة بالصين ودعمها لمقترحات الصين المشروعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشار إلى أن الصين تدعم السعودية في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، وكذلك استراتيجياتها التنموية الرئيسية، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ورؤية 2030.
وأكد وزير الخارجية الصيني، أنه يرغب في اغتنام فرصة مشاركته في الاجتماع للارتقاء بالعلاقات بين الصين والدول الإسلامية إلى مستوى جديد.
على جانب آخر أكد فيصل بن فرحان، أنه فخور بالعلاقات بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي رفيع المستوى، ووافق على العمل مع الصين لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين.
ولفت وزير الخارجية السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لتعميق تكاملها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية وتوسيع تعاونها العملي مع الصين في مختلف المجالات، من أجل تحقيق تكامل المزايا الخاصة بكل منهما. وأضاف أن السعودية والصين تلتزمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، وتدعمان التعددية، وتؤيدان أن الأجندة الدولية يجب أن تخدم مصالح غالبية الدول بدلاً من مصالح مجموعة من الدول الفردية بعينها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала