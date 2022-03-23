https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-العثور-على-أحد-الصناديق-السوداء-للطائرة-المنكوبة-1060337207.html
الصين تعلن العثور على أحد الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة
الصين تعلن العثور على أحد الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأنه تم العثور على أحد الصناديق السوداء لطائرة الركاب الصينية (بوينغ 737)، التي تحطمت الاثنين الماضي بينما كانت تقل 132 شخصا، في... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال التلفزيون الصيني إنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على أحد الصناديق السوداء في موقع تحطم طائرة ركاب "تشاينا إيسترن إيرلاينز" من طراز بوينغ 737 جنوبي الصين.وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة من مدينة كونمينغ إلى مدينة غوانزو في رحلة داخلية في 21 مارس/ آذار الماضي، جنوبي البلاد.ووفقا لهيئة الطيران المدني الصينية كان على متن الطائرة المنكوبة 132 شخصا، من بينهم 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.وحتى الأن لم تعرف الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة، التي كانت تعمل منذ عام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تحطم-طائرة-بوينغ-737-تابعة-لخطوط-شرق-الصين-الجوية-وعلى-متنها-133-راكبا--1060157721.html
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الصين تعلن العثور على أحد الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة
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أفاد تلفزيون الصين المركزي بأنه تم العثور على أحد الصناديق السوداء لطائرة الركاب الصينية (بوينغ 737)، التي تحطمت الاثنين الماضي بينما كانت تقل 132 شخصا، في مقاطعة غوانزو جنوبي البلاد.
وقال التلفزيون الصيني
إنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على أحد الصناديق السوداء في موقع تحطم طائرة ركاب "تشاينا إيسترن إيرلاينز" من طراز بوينغ 737 جنوبي الصين.
وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة من مدينة كونمينغ إلى مدينة غوانزو في رحلة داخلية في 21 مارس/ آذار الماضي، جنوبي البلاد.
ووفقا لهيئة الطيران المدني الصينية كان على متن الطائرة المنكوبة 132 شخصا، من بينهم 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.
وحتى الأن لم تعرف الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة، التي كانت تعمل منذ عام 2015.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام صينية، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم يعثروا على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة.