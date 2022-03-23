https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-انتشال-أشلاء-بشرية-في-موقع-تحطم-الطائرة-1060353424.html

الصين تعلن انتشال أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة

الصين تعلن انتشال أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، انتشال أشلاء بشرية من موقع تحطم، طائرة الركاب الصينية (بوينغ 737)، التي تحطمت الاثنين الماضي بينما كانت تقل 132 شخصا، في مقاطعة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:59+0000

2022-03-23T13:59+0000

2022-03-23T13:59+0000

الصين

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وأعلن مسؤول صيني، في مؤتمر صحفي، أنه تم انتشال أجزاء من الحطام وبعض الأشلاء البشرية في موقع تحطم الطائرة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأفاد مسؤول صيني، اليوم، بأن الطقس كان طبيعيا، ولم تكن هناك ظروف جوية خطرة، عندما تحطمت طائرة الركاب الصينية..وقال ماو يان فنغ، رئيس مركز التحقيقات في حوادث الطيران التابع لإدارة الطيران المدني في الصين، خلال مؤتمر صحفي، إنه وفقا لسجلات الاتصالات اللاسلكية بين طاقم الطائرة ومراقبي حركة الملاحة الجوية، فقد حافظوا على اتصال طبيعي منذ إقلاع الطائرة من كونمينغ حتى خفضت ارتفاعها فجأة وهي في طريقها إلى وجهتها.وقال التلفزيون الصيني إنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على أحد الصناديق السوداء في موقع تحطم طائرة ركاب "تشاينا إيسترن إيرلاينز" من طراز "بوينغ 737" جنوبي الصين.وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة من مدينة كونمينغ إلى مدينة غوانزو في رحلة داخلية في 21 مارس/ آذار الماضي، جنوبي البلاد.ووفقا لهيئة الطيران المدني الصينية كان على متن الطائرة المنكوبة 132 شخصا، من بينهم 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.وحتى الأن لم تعرف الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة، التي كانت تعمل منذ عام 2015.وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام صينية، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم يعثروا على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/مسؤول-صيني-الطقس-كان-طبيعيا-وقت-تحطم-الطائرة-1060347435.html

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الصين