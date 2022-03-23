https://arabic.sputniknews.com/20220323/العراق-وباكستان-يؤكدان-أهمية-خلق-بيئة-دولية-آمنة-من-أجل-تحقيق-النمو-الاقتصادي-1060334398.html
العراق وباكستان يؤكدان أهمية خلق بيئة دولية آمنة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي
العراق وباكستان يؤكدان أهمية خلق بيئة دولية آمنة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي
استقبل رئيس الجمهورية الباكستانية عارف علوي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:57+0000
2022-03-23T08:57+0000
2022-03-23T08:57+0000
العالم العربي
العراق
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وقال بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وإسلام آباد، وسبل تعزيزها بما يحقـِّق مصالح الشعبين الصديقين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. ووفقا للبيان، أكد وزير الخارجية العراقي "أهمية تغليب لغة الحوار وإيجاد حلول سلمية مستدامة لهذه الأزمات، وإيقاف تداعياتها وأهمية خلق بيئة دولية آمنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب". بدوره أكد الرئيس الباكستاني علىى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق وباكستان يؤكدان أهمية خلق بيئة دولية آمنة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي
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استقبل رئيس الجمهورية الباكستانية عارف علوي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وقال بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وإسلام آباد، وسبل تعزيزها بما يحقـِّق مصالح الشعبين الصديقين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية
.
ووفقا للبيان، أكد وزير الخارجية العراقي "أهمية تغليب لغة الحوار وإيجاد حلول سلمية مستدامة لهذه الأزمات، وإيقاف تداعياتها وأهمية خلق بيئة دولية آمنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية الشعوب".
بدوره أكد الرئيس الباكستاني علىى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات".