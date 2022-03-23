https://arabic.sputniknews.com/20220323/الكرملين-الجيش-الروسي-لا-يطلق-النار-على-المدنيين-في-أوكرانيا-1060341257.html
الكرملين: الجيش الروسي لا يطلق النار على المدنيين في أوكرانيا
الكرملين: الجيش الروسي لا يطلق النار على المدنيين في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي لا يطلق النار على المدنيين ولا يقوم باستهدافهم، بل على عكس ذلك يقوم بتوفير... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:54+0000
2022-03-23T10:54+0000
2022-03-23T10:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف خلال رده على تصريحات مكتب المدعي العام الأوكراني بشأن الجرائم الروسية بحق المدنيين الأوكران: "نحن لا نثق بمكتب المدعي العام الأوكراني، فالجيش الروسي لا يضرب المدنيين أو يطلق النار عليهم بل يساعد المدنيين". وأضاف بيسكوف قائلا: "للأسف يخرج المزيد والمزيد من الشهود من المدن ويقولون إنهم محتجزون هناك مثل الدروع البشرية وإن الكتائب القومية تطلق النار على المدنيين". كما شدد بيسكوف على أن روسيا لا تصدق المعلومات المتعلقة بالاغتصاب المزعوم لامرأة من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا: "هذه كذبة".يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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روسيا
الكرملين: الجيش الروسي لا يطلق النار على المدنيين في أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي لا يطلق النار على المدنيين ولا يقوم باستهدافهم، بل على عكس ذلك يقوم بتوفير المساعدة والحماية لهم.
وقال بيسكوف خلال رده على تصريحات مكتب المدعي العام الأوكراني بشأن الجرائم الروسية بحق المدنيين الأوكران: "نحن لا نثق بمكتب المدعي العام الأوكراني، فالجيش الروسي لا يضرب المدنيين أو يطلق النار عليهم بل يساعد المدنيين".
وأضاف بيسكوف قائلا: "للأسف يخرج المزيد والمزيد من الشهود من المدن ويقولون إنهم محتجزون هناك مثل الدروع البشرية وإن الكتائب القومية تطلق النار على المدنيين".
كما شدد بيسكوف على أن روسيا لا تصدق المعلومات المتعلقة بالاغتصاب المزعوم لامرأة من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا: "هذه كذبة".
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط ، أعلنت روسيا
بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".