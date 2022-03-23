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المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
كشفت مجلة صينية في تقرير خاص أعدته عن نقطة بدء انهيار الدولار الأمريكي في العالم وتغير النظام العالمي المالي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
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ونشرت مجلة "Huánqi Shíbào" التقرير الذي أعده عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، تشانغ يوجوي، الذي أكد أن تحويل شركة "أرامكو" السعودية جزءا من صفقاتها المالية إلى اليوان الصيني بدلاً من الدولار في التجارة مع الصين سيكون "انفجارًا حقيقيًا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي الحديث.وأضاف التقرير: "فبعد ما نشر في وسائل الإعلام عن أن المملكة العربية السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية الدفع التجاري "روبية - روبل"، يميل الرأي العام الغربي بشكل عام للتنبؤ بضعف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية".لقراءة كامل التقرير - تقرير صيني يكشف عن نقطة بداية انهيار الدولار
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المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟

11:40 GMT 23.03.2022
© Sputnikالمعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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كشفت مجلة صينية في تقرير خاص أعدته عن نقطة بدء انهيار الدولار الأمريكي في العالم وتغير النظام العالمي المالي.
ونشرت مجلة "Huánqi Shíbào" التقرير الذي أعده عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، تشانغ يوجوي، الذي أكد أن تحويل شركة "أرامكو" السعودية جزءا من صفقاتها المالية إلى اليوان الصيني بدلاً من الدولار في التجارة مع الصين سيكون "انفجارًا حقيقيًا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي الحديث.
وأضاف التقرير: "فبعد ما نشر في وسائل الإعلام عن أن المملكة العربية السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية الدفع التجاري "روبية - روبل"، يميل الرأي العام الغربي بشكل عام للتنبؤ بضعف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية".
لقراءة كامل التقرير - تقرير صيني يكشف عن نقطة بداية انهيار الدولار
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