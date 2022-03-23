https://arabic.sputniknews.com/20220323/المعركة-بين-اليوان-والدولار-من-يفوز-1060342996.html
المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
كشفت مجلة صينية في تقرير خاص أعدته عن نقطة بدء انهيار الدولار الأمريكي في العالم وتغير النظام العالمي المالي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:40+0000
2022-03-23T11:40+0000
2022-03-23T11:40+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060342647_67:0:2234:1219_1920x0_80_0_0_4e9af9013ad870c0946711b0d30cd5ad.jpg
ونشرت مجلة "Huánqi Shíbào" التقرير الذي أعده عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، تشانغ يوجوي، الذي أكد أن تحويل شركة "أرامكو" السعودية جزءا من صفقاتها المالية إلى اليوان الصيني بدلاً من الدولار في التجارة مع الصين سيكون "انفجارًا حقيقيًا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي الحديث.وأضاف التقرير: "فبعد ما نشر في وسائل الإعلام عن أن المملكة العربية السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية الدفع التجاري "روبية - روبل"، يميل الرأي العام الغربي بشكل عام للتنبؤ بضعف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية".لقراءة كامل التقرير - تقرير صيني يكشف عن نقطة بداية انهيار الدولار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060342647_338:0:1963:1219_1920x0_80_0_0_e976161f1b7546f4ab2d0781715b3886.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
المعركة بين اليوان والدولار... من يفوز؟
تابعنا عبر
كشفت مجلة صينية في تقرير خاص أعدته عن نقطة بدء انهيار الدولار الأمريكي في العالم وتغير النظام العالمي المالي.
ونشرت مجلة "Huánqi Shíbào"
التقرير الذي أعده عميد كلية التمويل والتجارة الدولية بجامعة شنغهاي، تشانغ يوجوي، الذي أكد أن تحويل شركة "أرامكو" السعودية جزءا من صفقاتها المالية إلى اليوان الصيني بدلاً من الدولار في التجارة مع الصين سيكون "انفجارًا حقيقيًا" لسوق النفط مع عواقب وخيمة على النظام المالي الحديث.
وأضاف التقرير: "فبعد ما نشر في وسائل الإعلام عن أن المملكة العربية السعودية تدرس استخدام اليوان لتسوية صفقات نفطية مع الصين، والحوار بين روسيا والهند حول إنشاء آلية الدفع التجاري "روبية - روبل"، يميل الرأي العام الغربي بشكل عام للتنبؤ بضعف هيمنة الدولار في سوق النفط العالمية".