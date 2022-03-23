https://arabic.sputniknews.com/20220323/المفوضية-الأوروبية-توصي-بملء-منشآت-تخزين-الغاز-بحلول-نوفمبر-1060346056.html
المفوضية الأوروبية توصي بملء منشآت تخزين الغاز بحلول نوفمبر
المفوضية الأوروبية توصي بملء منشآت تخزين الغاز بحلول نوفمبر
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها قدمت مشروع قانون يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بملء ما لا يقل عن 80% من منشآت تخزين الغاز بحلول نوفمبر/... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:16+0000
2022-03-23T12:16+0000
2022-03-23T12:16+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049814451_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b142ee535d4e34008f85b6a202f62325.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وأضافت في بيان: "قامت المفوضية بتسريع عملها منذ قمة فرساي وقدمت اليوم اقتراحا تشريعيا يطالب الدول الأعضاء بضمان ملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض بما لا يقل عن 80% من السعة بحلول 1 نوفمبر 2022".كما نص مقترح المفوضية على رفع نسبة الملء في مرافق التخزين إلى 90% في السنوات التالية، مع تسجيل مستويات متوسطة في الفترات بين فبراير/ شباط وأكتوبر/ تشرين الأول.واقترحت المفوضية تقديم شهادة إلزامية جديدة لجميع مشغلي أنظمة التخزين "لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التأثير الخارجي على البنية التحتية الحيوية للتخزين".وهذا يعني أنه سيكون على المشغلين غير المعتمدين التخلي عن ملكية مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي أو التحكم فيها، بحسب ما نص عليه مقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.وأضاف البيان: "المفوضية مستعدة لإنشاء فريق عمل بشأن مشتريات الغاز المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وستركز فرقة العمل على تسهيل وتعزيز التواصل الدولي مع الموردين للمساعدة في تأمين واردات بأسعار جيدة قبل الشتاء المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-سنعلن-عن-تحرك-مشترك-مع-أوروبا-لتقليل-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1060321160.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049814451_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_39f5b5b832eb8823c1b4029372a74e02.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية توصي بملء منشآت تخزين الغاز بحلول نوفمبر
تابعنا عبر
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها قدمت مشروع قانون يطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بملء ما لا يقل عن 80% من منشآت تخزين الغاز بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.
بروكسل - سبوتنيك
. وأضافت في بيان: "قامت المفوضية بتسريع عملها منذ قمة فرساي وقدمت اليوم اقتراحا تشريعيا يطالب الدول الأعضاء بضمان ملء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض بما لا يقل عن 80% من السعة بحلول 1 نوفمبر 2022".
كما نص مقترح المفوضية على رفع نسبة الملء
في مرافق التخزين إلى 90% في السنوات التالية، مع تسجيل مستويات متوسطة في الفترات بين فبراير/ شباط وأكتوبر/ تشرين الأول.
واقترحت المفوضية تقديم شهادة إلزامية جديدة لجميع مشغلي أنظمة التخزين "لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن التأثير الخارجي على البنية التحتية الحيوية للتخزين".
وهذا يعني أنه سيكون على المشغلين غير المعتمدين التخلي عن ملكية مرافق تخزين الغاز
في الاتحاد الأوروبي أو التحكم فيها، بحسب ما نص عليه مقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: "المفوضية مستعدة لإنشاء فريق عمل بشأن مشتريات الغاز المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وستركز فرقة العمل على تسهيل وتعزيز التواصل الدولي مع الموردين للمساعدة في تأمين واردات بأسعار جيدة قبل الشتاء المقبل".