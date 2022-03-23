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https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-يزود-أوكرانيا-بمعدات-دفاعية-ضد-الأسلحة-الكيميائية-والنووية-1060356969.html
الناتو يزود أوكرانيا بمعدات دفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والنووية
الناتو يزود أوكرانيا بمعدات دفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والنووية
قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن قادة "الناتو" يستعدون لإرسال معدات إلى أوكرانيا لاستخدامها في الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية والنووية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T15:12+0000
2022-03-23T15:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي حديث يوم الأربعاء، قال ستولتنبرغ إنه من المتوقع أن توافق المجموعة في قمة في اليوم التالي على تزويد أوكرانيا بدعم إضافي، بما في ذلك معدات "للحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" بالإضافة إلى المساعدة في مجال الأمن السيبراني.ستكون هذه المبادرة، هي المرة الأولى التي ترسل فيها الدول الأعضاء في "الناتو" إمدادات إلى أوكرانيا على وجه التحديد لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وأضاف ستولتنبرغ: "نحن قلقون بشأن استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية. إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير طبيعة الصراع كليا، وله عواقب بعيدة المدى "في وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارة مقررة لأوروبا إن هناك "تهديدا حقيقيا" لاستخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.من جانبه رد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي "خبيثة".وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أسلحة كيميائية لدى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرا من احتمال قيام الاستخبارات الأوكرانية بعمل استفزازي ضد السكان المدنيين باستخدام مواد سامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تطلب-من-أمريكا-إتمام-التخلص-من-الأسلحة-الكيميائية-1060331704.html
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روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو يزود أوكرانيا بمعدات دفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والنووية

15:12 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالتخلص من آخر ذخيرة كيميائية في روسيا
التخلص من آخر ذخيرة كيميائية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
التخلص من آخر ذخيرة كيميائية في روسيا. صورة أرشفية
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن قادة "الناتو" يستعدون لإرسال معدات إلى أوكرانيا لاستخدامها في الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية والنووية.
وفي حديث يوم الأربعاء، قال ستولتنبرغ إنه من المتوقع أن توافق المجموعة في قمة في اليوم التالي على تزويد أوكرانيا بدعم إضافي، بما في ذلك معدات "للحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" بالإضافة إلى المساعدة في مجال الأمن السيبراني.
ستكون هذه المبادرة، هي المرة الأولى التي ترسل فيها الدول الأعضاء في "الناتو" إمدادات إلى أوكرانيا على وجه التحديد لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وأضاف ستولتنبرغ: "نحن قلقون بشأن استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية. إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير طبيعة الصراع كليا، وله عواقب بعيدة المدى "
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روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
07:42 GMT
في وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارة مقررة لأوروبا إن هناك "تهديدا حقيقيا" لاستخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.
من جانبه رد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي "خبيثة".
وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".
من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أسلحة كيميائية لدى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرا من احتمال قيام الاستخبارات الأوكرانية بعمل استفزازي ضد السكان المدنيين باستخدام مواد سامة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
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