https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-يزود-أوكرانيا-بمعدات-دفاعية-ضد-الأسلحة-الكيميائية-والنووية-1060356969.html

الناتو يزود أوكرانيا بمعدات دفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والنووية

الناتو يزود أوكرانيا بمعدات دفاعية ضد الأسلحة الكيميائية والنووية

قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن قادة "الناتو" يستعدون لإرسال معدات إلى أوكرانيا لاستخدامها في الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية والنووية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T15:12+0000

2022-03-23T15:12+0000

2022-03-23T15:12+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

الناتو

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي حديث يوم الأربعاء، قال ستولتنبرغ إنه من المتوقع أن توافق المجموعة في قمة في اليوم التالي على تزويد أوكرانيا بدعم إضافي، بما في ذلك معدات "للحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" بالإضافة إلى المساعدة في مجال الأمن السيبراني.ستكون هذه المبادرة، هي المرة الأولى التي ترسل فيها الدول الأعضاء في "الناتو" إمدادات إلى أوكرانيا على وجه التحديد لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وأضاف ستولتنبرغ: "نحن قلقون بشأن استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية. إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيغير طبيعة الصراع كليا، وله عواقب بعيدة المدى "في وقت سابق هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارة مقررة لأوروبا إن هناك "تهديدا حقيقيا" لاستخدام روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا.من جانبه رد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية روسيا استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي "خبيثة".وقال ريابكوف خلال مؤتمره الصحفي إن روسيا لا تمتلك أسلحة كيمياوية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، ونحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة".من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، وجود أسلحة كيميائية لدى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرا من احتمال قيام الاستخبارات الأوكرانية بعمل استفزازي ضد السكان المدنيين باستخدام مواد سامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تطلب-من-أمريكا-إتمام-التخلص-من-الأسلحة-الكيميائية-1060331704.html

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