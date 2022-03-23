https://arabic.sputniknews.com/20220323/النفط-يقفز-5-مع-تزايد-مخاوف-الإمدادات-بعد-تعطل-خط-أنابيب-بحر-قزوين-1060369367.html

النفط يقفز 5% مع تزايد مخاوف الإمدادات بعد تعطل خط أنابيب بحر قزوين

النفط يقفز 5% مع تزايد مخاوف الإمدادات بعد تعطل خط أنابيب بحر قزوين

قفزت أسعار النفط خمسة بالمئة متجاوزة 121 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، مع تعطل صادرات من روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين، فيما زاد المخاوف بشأن... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T22:16+0000

2022-03-23T22:16+0000

2022-03-23T22:16+0000

أسعار النفط اليوم

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وزاد ذلك بواعث القلق بالسوق من تداعيات العقوبات المشددة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد غزو أوكرانيا.وخط أنابيب بحر قزوين خط إمداد مهم للأسواق العالمية، إذ ينقل حوالي 1.2 مليون برميل يوميا من خام كازاخستان الرئيسي بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 6.12 دولار أي 5.3 بالمئة لتسجل 121.60 دولار للبرميل عند التسوية.وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.66 دولار أي 5.2 بالمئة إلى 114.93 دولار للبرميل.ويرتفع الخامان القياسيان بشكل مطرد منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو شهر، وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة على موسكو فيما تسبب في إرباك تجارة النفط العالمية.وتصدر روسيا ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل من الخام يوميا، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية. وتتباين تقديرات المحللين بشأن كمية الخام التي لن تتمكن من دخول السوق.وتوقفت بالكامل صادرات النفط من مرفأ كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين التابع لكازاخستان على ساحل البحر الأسود الروسي اليوم الأربعاء، بعدما لحقت به أضرار جراء عاصفة كبيرة واستمرار الطقس السيء، وفق ما ذكره وكيل ملاحي ومدير خط الأنابيب.ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من العقوبات على روسيا عندما يجتمع مع زعماء أوروبا غدا الخميس في بروكسل، ويحضر اجتماعات طارئة لحلف شمال الأطلسي.وما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن حظر واردات النفط الروسي الخام ومنتجاته بعدما قالت الولايات المتحدة وكندا إنهما ستحظران الواردات من روسيا، وقالت بريطانيا إنها ستوقف الواردات تدريجيا.وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة متواضعة. وظل إنتاج النفط الخام ثابتا عند 11.6 مليون برميل يوميا للأسبوع السابع على التوالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220323/ارتفاع-أسعار-النفط-على-خلفية-انخفاض-غير-متوقع-في-الاحتياطي-الأمريكي-1060330974.html

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أسعار النفط اليوم