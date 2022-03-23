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https://arabic.sputniknews.com/20220323/بارتي-المصنفة-الأولى-عالميا-تعتزل-التنس-عن-25-عاما-1060329280.html
بارتي المصنفة الأولى عالميا تعتزل التنس عن 25 عاما
بارتي المصنفة الأولى عالميا تعتزل التنس عن 25 عاما
قررت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزال ممارسة اللعبة عن 25 عاما في قمة تألقها بداعي أنها حققت أهدافها في اللعبة وشعورها بالإرهاق من ظروف... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T03:38+0000
2022-03-23T03:38+0000
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ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.وأضافت "لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي الإنسان، وليس آشلي بارتي الرياضية".وقضت بارتي إجمالي 121 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي.وهذا يعتبر الاعتزال الثاني لبارتي في مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة كمراهقة قرب نهاية 2014 بسبب انزعاجها من خوض البطولات، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.وقالت بارتي في فيديو على إنستعرام إلى جانب صديقتها المقربة وزميلتها السابقة في منافسات الزوجي كيسي ديلاكوا "أعرف أني فعلت ذلك من قبل لكن بمشاعر مختلفة".وأضافت اللاعبة الأسترالية "أنا ممتنة جدا للتنس فلقد منحني كل أحلامي وأكثر، لكني أعرف أن الوقت مناسب الآن للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى ووضع مضربي جانبا".
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بارتي المصنفة الأولى عالميا تعتزل التنس عن 25 عاما

03:38 GMT 23.03.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTلاعبة التينس الأسترالية آشلي بارتي
لاعبة التينس الأسترالية آشلي بارتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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قررت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزال ممارسة اللعبة عن 25 عاما في قمة تألقها بداعي أنها حققت أهدافها في اللعبة وشعورها بالإرهاق من ظروف المشاركة في البطولات.
ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.
وقالت بارتي المفعمة بالمشاعر في فيديو على حسابها في إنستغرام، "آشلي بارتي الإنسان لديها الكثير من الأحلام التي تود مطاردتها ولا يتضمن ذلك بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتها والوجود بعيدا عن منزلها، وهو المكان الذي تحب الوجود فيه باستمرار".
وأضافت "لن أتوقف أبدا عن حب التنس، فهذا جزء كبير من حياتي، لكن أعتقد أنه من المهم الاستمتاع بالجزء التالي من حياتي والمتعلق بآشلي بارتي الإنسان، وليس آشلي بارتي الرياضية".
وقضت بارتي إجمالي 121 أسبوعا في صدارة التصنيف العالمي.
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وهذا يعتبر الاعتزال الثاني لبارتي في مسيرتها الرياضية، حيث ابتعدت عن اللعبة كمراهقة قرب نهاية 2014 بسبب انزعاجها من خوض البطولات، لكنها عادت في 2016 وتقدمت بسرعة في قائمة المصنفات.
وقالت بارتي في فيديو على إنستعرام إلى جانب صديقتها المقربة وزميلتها السابقة في منافسات الزوجي كيسي ديلاكوا "أعرف أني فعلت ذلك من قبل لكن بمشاعر مختلفة".
وأضافت اللاعبة الأسترالية "أنا ممتنة جدا للتنس فلقد منحني كل أحلامي وأكثر، لكني أعرف أن الوقت مناسب الآن للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى ووضع مضربي جانبا".
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