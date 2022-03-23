https://arabic.sputniknews.com/20220323/باكستان-تدعو-إلى-تدشين-خطوة-أمنية-جديدة-مع-إيران-1060369086.html
باكستان تدعو إلى تدشين خطوة أمنية جديدة مع إيران
باكستان تدعو إلى تدشين خطوة أمنية جديدة مع إيران
دعا المسؤولون الباكستانيون، اليوم الأربعاء، إلى تدشين خطوة أمنية جديدة مع إيران تعود بالنفع على شعبي باكستان وإيران. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T21:48+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن المسؤولين الباكستانيين قد دعوا إلى إنشاء معبر حدودي جديد مع إيران في منطقة "مكران" الحدودية، من أجل التبادل التجاري بين البلدين.واقترح الوفد الباكستاني برئاسة مساعد مفوض مدينة بنجكور، خلال لقائه بنظيره من الوفد الإيراني، إنشاء معبر حدودي جديد في منطقة مكران الحدودي بهدف تسهيل تبادل السلع الغذائية واسطوانات الغاز.ولم يكتف الوفد الباكستاني بذلك، بل دعا إلى إنشاء مركز للرعايا الإيرانيين والباكستانيين الذين لديهم أقرباء في كلا البلدين.ومن جهتهم، رحب المسؤولون الإيرانيون بهذه الاقتراحات وأعلنوا عن متابعتها على وجه السرعة.وفي سياق متصل، أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين البلدين.وقال واحدي أثناء زيارته باكستان، في الأول من الشهر الجاري: "إن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/قائد-القوات-الجوية-الإيرانية-يتحدث-عن-تعاون-عسكري-بين-بلاده-وباكستان-1059317049.html
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إيران, أخبار العالم الآن, باكستان
باكستان تدعو إلى تدشين خطوة أمنية جديدة مع إيران
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دعا المسؤولون الباكستانيون، اليوم الأربعاء، إلى تدشين خطوة أمنية جديدة مع إيران تعود بالنفع على شعبي باكستان وإيران.
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأربعاء، بأن المسؤولين الباكستانيين قد دعوا إلى إنشاء معبر حدودي جديد مع إيران في منطقة "مكران" الحدودية، من أجل التبادل التجاري بين البلدين.
واقترح الوفد الباكستاني برئاسة مساعد مفوض مدينة بنجكور، خلال لقائه بنظيره من الوفد الإيراني، إنشاء معبر حدودي جديد في منطقة
مكران الحدودي بهدف تسهيل تبادل السلع الغذائية واسطوانات الغاز.
ولم يكتف الوفد الباكستاني بذلك، بل دعا إلى إنشاء مركز للرعايا الإيرانيين والباكستانيين الذين لديهم أقرباء في كلا البلدين.
ومن جهتهم، رحب المسؤولون الإيرانيون بهذه الاقتراحات وأعلنوا عن متابعتها على وجه السرعة.
وفي سياق متصل، أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد طيار حميد واحدي، وجود تعاون عسكري بين بلاده ودولة باكستان، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز التضامن بين البلدين
.
وقال واحدي أثناء زيارته باكستان، في الأول من الشهر الجاري: "إن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، بما یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي".