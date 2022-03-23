https://arabic.sputniknews.com/20220323/بريطانيا-تخفض-المعدل-الأساسي-لضريبة-الدخل-إلى-19-1060352551.html

بريطانيا تخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19%

بريطانيا تخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19%

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 بالمئة إلى 19 بالمئة في 2024 . 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:47+0000

2022-03-23T13:47+0000

2022-03-23T13:55+0000

بريطانيا

العالم

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وقال سوناك في كلمة أمام البرلمان "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا في الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين. خفض ضريبي قيمته 5 مليارات جنيه (6.59 مليار دولار) لأكثر من 30 مليون شخص"، وفقا لـ "رويترز".من جهة ثانية، أشار الوزير سوناك، نقلا عن أحدث توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، إن اقتصاد المملكة المتحدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8 بالمئة في 2022 .وتعد التوقعات الجديدة للنمو هذا العام أضعف من التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما توقع مكتب الميزانية أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 6.0 بالمئة هذا العام، فيما تشير أحدث توقعات المكتب إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.8 بالمئة في 2023 و2.1 بالمئة في 2024، مقارنة مع توقعات أكتوبر/ تشرين الأول التي أشارت إلى نمو قدره 2.1 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.وازداد الضغط على تكلفة المعيشة في بريطانيا الشهر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية التي تظهر أن التضخم وصل إلى 6.2% في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية قفزة في المقياس المفضل للحكومة لتكلفة المعيشة من 5.5% في يناير/ كانون الثاني، مدفوعة بارتفاع تكلفة البنزين والديزل ومجموعة واسعة من السلع بما في ذلك الطعام والألعاب.

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