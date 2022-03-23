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https://arabic.sputniknews.com/20220323/بريطانيا-تعلن-خفضا-طارئا-لضريبة-الوقود-بعد-أزمة-في-تكاليف-المعيشة-1060354989.html
بريطانيا تعلن خفضا طارئا لضريبة الوقود بعد أزمة في تكاليف المعيشة
بريطانيا تعلن خفضا طارئا لضريبة الوقود بعد أزمة في تكاليف المعيشة
أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء، خفضا فوريا لضرائب الوقود، إلى جانب تخفيض ضريبي طويل الأجل للعمال في محاولة لتخفيف الضربة التاريخية... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:32+0000
2022-03-23T14:32+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وفي بيان الربيع للوزير أمام المشرعين، أعلن سوناك أن وزارته ستخفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة 12 شهرا، وهو تخفيض ضريبي الذي أخبر البرلمان بأنه سيكلف الحكوم 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار).ويبدأ العمل بالقرار بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، وتأمل الحكومة أن يؤدي الخفض إلى تراجع تكلفة البنزين في المحطات وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".كشف سوناك عن خطط لمضاعفة موارد صندوق الحكومة لدعم الأسر إلى مليار جنيه إسترليني للمتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ستخضع محطات الوقود لضريبة القيمة المضافة الصفرية (ضريبة على السلع والخدمات) انخفاضا من 5%.كما أعلن سوناك عن خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وقال: "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا على الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين".ازداد الضغط على تكلفة المعيشة في بريطانيا الشهر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية التي تظهر أن التضخم وصل إلى 6.2% في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/سكان-بريطانيا-يتعرضون-لأسوأ-الضغوط-المعيشية-في-30-عاما-مع-ارتفاع-الأسعار-1060338811.html
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اقتصاد, بريطانيا

بريطانيا تعلن خفضا طارئا لضريبة الوقود بعد أزمة في تكاليف المعيشة

14:32 GMT 23.03.2022
© REUTERS / Max Rossiوقود
وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Max Rossi
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أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء، خفضا فوريا لضرائب الوقود، إلى جانب تخفيض ضريبي طويل الأجل للعمال في محاولة لتخفيف الضربة التاريخية للتضخم المؤثرة على مستويات المعيشة.
وفي بيان الربيع للوزير أمام المشرعين، أعلن سوناك أن وزارته ستخفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة 12 شهرا، وهو تخفيض ضريبي الذي أخبر البرلمان بأنه سيكلف الحكوم 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار).
ويبدأ العمل بالقرار بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء، وتأمل الحكومة أن يؤدي الخفض إلى تراجع تكلفة البنزين في المحطات وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
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10:41 GMT
كشف سوناك عن خطط لمضاعفة موارد صندوق الحكومة لدعم الأسر إلى مليار جنيه إسترليني للمتضررين من ارتفاع تكاليف الطاقة. كما ستخضع محطات الوقود لضريبة القيمة المضافة الصفرية (ضريبة على السلع والخدمات) انخفاضا من 5%.
كما أعلن سوناك عن خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، وقال: "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا على الجنيه. إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين".
ازداد الضغط على تكلفة المعيشة في بريطانيا الشهر الماضي، وفقا للأرقام الرسمية التي تظهر أن التضخم وصل إلى 6.2% في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود.
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