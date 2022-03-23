https://arabic.sputniknews.com/20220323/بعد-تدريب-الأمس-إسرائيل-تجري-مناورة-عسكرية-في-غور-الأردن-1060362355.html

بعد تدريب الأمس.. إسرائيل تجري مناورة عسكرية في غور الأردن

بعد تدريب الأمس.. إسرائيل تجري مناورة عسكرية في غور الأردن

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قيام قواته العسكرية بإجراء مناورة عسكرية في غور الأردن، غدا الخميس. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T18:03+0000

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2022-03-23T18:03+0000

إسرائيل

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي سيجري، صباح غد، مناورة عسكرية في منطقة غور الأردن، وتشهد خلالها المنطقة حركة نشطة للقوات العسكرية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى، مساء أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم، مناورة عسكرية داخلية في عموم البلاد.ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أفاد من خلالها بأن قواته العسكرية ستجري مناورة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وسيشعر المواطنون بحركة نشطة لقوات الأمن.وانتهى التدريب العسكري، صباح اليوم، بعدما شهدت البلاد حركة نشطة للجيش الإسرائيلي، خاصة الجوية منها، وتحديدا في المنطقة الشمالية من البلاد.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورات العسكرية أو التدريبات يعود الهدف منها إلى محاولة الحفاظ على اليقظة واللياقة العسكرية لقوات وضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه المناورات قد تم التخطيط لها مسبقا باعتبارها جزء من برنامج التدريب لعام 2022.

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