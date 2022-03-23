https://arabic.sputniknews.com/20220323/بعد-ساعات-من-إعادة-فتحها-طالبان-تغلق-مدارس-البنات-الثانوية-1060361137.html

بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية

بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية

بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان اليوم الأربعاء. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T16:59+0000

2022-03-23T16:59+0000

2022-03-23T16:59+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

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ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان أنه: "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد".وأضاف الناطق باسم الوزارة: "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل".وذكر مصدر في حركة طالبان أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار جنوب البلاد.تم إعلان قرار الإغلاق بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الاولى منذ آب/أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.وكانت وزارة التعليم أعلنت قبل أسابيع أن موعد استئناف الفتيات للدراسة هو الأربعاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/طالبان-تقول-إنها-لن-تحتفل-بعيد-النوروز-التقليدي-لكنها-ستسمح-للشعب-بالاحتفال-1060273904.html

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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم