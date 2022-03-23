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https://arabic.sputniknews.com/20220323/بعد-ساعات-من-إعادة-فتحها-طالبان-تغلق-مدارس-البنات-الثانوية-1060361137.html
بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية
بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية
بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان اليوم الأربعاء. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:59+0000
2022-03-23T16:59+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان أنه: "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد".وأضاف الناطق باسم الوزارة: "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل".وذكر مصدر في حركة طالبان أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار جنوب البلاد.تم إعلان قرار الإغلاق بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الاولى منذ آب/أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.وكانت وزارة التعليم أعلنت قبل أسابيع أن موعد استئناف الفتيات للدراسة هو الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/طالبان-تقول-إنها-لن-تحتفل-بعيد-النوروز-التقليدي-لكنها-ستسمح-للشعب-بالاحتفال-1060273904.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

بعد ساعات من إعادة فتحها.. طالبان تغلق مدارس البنات الثانوية

16:59 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / Afghan Taliban ممثلو "طالبان" يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات
 ممثلو طالبان يتجهون من كابول إلى أوسلو، النرويج 22 يناير 2022 أنس حقاني (يمين) ممثل وفد طالبان في المفاوضات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / Afghan Taliban
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بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت حركة طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان اليوم الأربعاء.
ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان أنه: "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد".
الحاضرون يرفعون أصابعهم في لافتة سلام خلال احتفال النوروز، الذي يصادف قدوم الربيع، في اسطنبول، تركيا، 20 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
"طالبان" تقول إنها لن تحتفل بعيد "النوروز" التقليدي لكنها ستسمح للشعب بالاحتفال
21 مارس, 16:06 GMT
وأضاف الناطق باسم الوزارة: "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل".
وذكر مصدر في حركة طالبان أن قرار الإغلاق جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار جنوب البلاد.
تم إعلان قرار الإغلاق بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الاولى منذ آب/أغسطس عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.
وكانت وزارة التعليم أعلنت قبل أسابيع أن موعد استئناف الفتيات للدراسة هو الأربعاء.
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