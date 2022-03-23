https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-تجميد-الأصول-الروسية-أفقد-العالم-الثقة-بعملات-الغرب-والتزاماته-1060350158.html
بوتين: تجميد الأصول الروسية أفقد العالم الثقة بعملات الغرب والتزاماته
بوتين: تجميد الأصول الروسية أفقد العالم الثقة بعملات الغرب والتزاماته
أكد الريس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدول الغربية اتخذت قرارات غير مشروعة بتجميد الأصول والأموال الروسية، مؤكدا أن هذه الإجراءات أفقدت دول العالم الثقة... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:06+0000
2022-03-23T13:06+0000
2022-03-23T13:35+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما نعلم، اتخذت عددا من الدول الغربية قرارات غير شرعية بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية".وأشار بوتين إلى أن الغرب الجماعي، بهذه الإجراءات: "قد رسم بالفعل خطا تحت مصداقية (موثوقية) عملاته، لقد تحدثنا بالفعل حول هذا، تم إلغاء الثقة في هذه العملات".وتابع الرئيس الروسي: "أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، تقصيرا حقيقيا في التزاماتهما تجاه روسيا".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
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العالم, روسيا
بوتين: تجميد الأصول الروسية أفقد العالم الثقة بعملات الغرب والتزاماته
13:06 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 13:35 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أكد الريس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدول الغربية اتخذت قرارات غير مشروعة بتجميد الأصول والأموال الروسية، مؤكدا أن هذه الإجراءات أفقدت دول العالم الثقة بالعملات الغربية.
وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما نعلم، اتخذت عددا من الدول الغربية قرارات غير شرعية بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية".
وأشار بوتين إلى أن الغرب الجماعي، بهذه الإجراءات: "قد رسم بالفعل خطا تحت مصداقية (موثوقية) عملاته، لقد تحدثنا بالفعل حول هذا، تم إلغاء الثقة في هذه العملات".
وتابع الرئيس الروسي: "أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، تقصيرا حقيقيا في التزاماتهما تجاه روسيا".
ونوه بوتين إلى أنه حاليا وبعد هذه الإجراءات "الآن يعرف الجميع في العالم ويشتبهون بطريقة ما (بالتزامات الغرب)"، وتابع، "الجميع يعرف الآن أن الالتزامات بالدولار واليورو قد لا يتم الوفاء بها".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل
الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 95 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.