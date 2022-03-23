https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوتين-يعلن-تحويل-المدفوعات-مقابل-الغاز-إلى-الروبل-الروسي-1060347781.html
بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:27+0000
2022-03-23T12:27+0000
2022-03-23T12:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته".انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 100 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بوتين يعلن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي
12:27 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تحويل المدفوعات مقابل الغاز إلى الروبل الروسي.
وأضاف بوتين: "روسيا ستواصل توريد الغاز كما جاء في العقود المبرمة سابقا من حيث الكمية والسعر لأن روسيا يهمها الحفاظ على سمعتها".
وأصدر الرئيس الروسي تعليماته للبنك المركزي ومجلس الوزراء لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع.
وتابع بوتين: "اتخذ عدد من الدول في الأسابيع الأخيرة قرارات غير شرعية لتجميد أصول روسية وبهذا شطب الغرب بشكل جماعي كل الثقة في عملاته".
انخفض بشكل مفاجئ سعر صرف الدولار في بورصة موسكو إلى ما دون 100 روبل للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار، بحسب بيانات التداول.