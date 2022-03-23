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بوغبا يكشف أغلى مسروقات منزله في ليلة الأبطال ضد أتليتيكو
بوغبا يكشف أغلى مسروقات منزله في ليلة الأبطال ضد أتليتيكو
أعلن النجم الفرنسي بول بوغبا عن "أغلى" الأشياء التي سرقت من منزله، أثناء مباراة مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:27+0000
2022-03-23T11:27+0000
مجتمع
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وقال بوغبا إن اقتحام منزله بينما كان أطفاله نائمين "أسوأ كابوس" تعرضت له عائلته.وقال النجم الفرنسي، إن عائلته سلب منها الإحساس بالأمان، مضيفا أن من بين المسروقات الميدالية الذهبية التي حصل عليها عقب فوز فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.قال بوغبا: "كانت هناك جواهر من والدتي، وميدالية كأس العالم. أكثر ما أخافني هو أن طفليّ كانا في المنزل مع المربية أثناء الحادث، كنا في حالة صدمة لأيام. المهم في نهاية الأمر أن طفليّ بخير ولم يتعرضا لأذى".وعبّر بوغبا عن أمله في أن تنعشه فترة الاستراحة التي حصل عليها عقب عملية السطو، وتجدد نشاطه، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن أدائه ومستقبله مع مانشستر يونايتد.
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مجتمع

بوغبا يكشف أغلى مسروقات منزله في ليلة الأبطال ضد أتليتيكو

11:27 GMT 23.03.2022
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بوغبا بعد الهدف الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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أعلن النجم الفرنسي بول بوغبا عن "أغلى" الأشياء التي سرقت من منزله، أثناء مباراة مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال بوغبا إن اقتحام منزله بينما كان أطفاله نائمين "أسوأ كابوس" تعرضت له عائلته.
وقال النجم الفرنسي، إن عائلته سلب منها الإحساس بالأمان، مضيفا أن من بين المسروقات الميدالية الذهبية التي حصل عليها عقب فوز فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.
قال بوغبا: "كانت هناك جواهر من والدتي، وميدالية كأس العالم. أكثر ما أخافني هو أن طفليّ كانا في المنزل مع المربية أثناء الحادث، كنا في حالة صدمة لأيام. المهم في نهاية الأمر أن طفليّ بخير ولم يتعرضا لأذى".
وعبّر بوغبا عن أمله في أن تنعشه فترة الاستراحة التي حصل عليها عقب عملية السطو، وتجدد نشاطه، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات عن أدائه ومستقبله مع مانشستر يونايتد.
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