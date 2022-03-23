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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220323/بولندا-لم-نتخذ-أي-قرار-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-موسكو--1060353020.html
بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو
بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو
أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بـ"التجسس" على حد زعمها. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:54+0000
2022-03-23T13:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين، للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم يتخذ قرار(قطع العلاقات الدبلوماسية) حتى الآن".وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتسلم-مذكرة-طرد-45-دبلوماسيا-روسيا-من-البلاد-1060342183.html
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العالم, روسيا

بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

13:54 GMT 23.03.2022
© AFP 2022 / Alik Kepliczوارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AFP 2022 / Alik Keplicz
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أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بـ"التجسس" على حد زعمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين، للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم يتخذ قرار(قطع العلاقات الدبلوماسية) حتى الآن".

وأعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.

وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".
نصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
السفير الروسي لدى بولندا يتسلم مذكرة طرد 45 دبلوماسيا روسيا من البلاد
11:23 GMT
وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".

واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.

وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
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