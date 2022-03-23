https://arabic.sputniknews.com/20220323/بولندا-لم-نتخذ-أي-قرار-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-موسكو--1060353020.html
بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو
بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو
أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بـ"التجسس" على حد زعمها. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:54+0000
2022-03-23T13:54+0000
2022-03-23T13:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101501/70/1015017023_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61dcf20850ffa635e2cfa92ddaaa8e2a.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين، للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم يتخذ قرار(قطع العلاقات الدبلوماسية) حتى الآن".وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45 من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتسلم-مذكرة-طرد-45-دبلوماسيا-روسيا-من-البلاد-1060342183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101501/70/1015017023_0:0:756:567_1920x0_80_0_0_c76e7b403719612ea7db57d740714274.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بولندا: لم نتخذ أي قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو
تابعنا عبر
أكدت الخارجية البولندية أن وارسو لم تتخذ أي قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، في أعقاب طلبها طرد 45 دبلوماسيا روسيا متهمين بـ"التجسس" على حد زعمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسين، للصحفيين إنه "لا توجد مثل هذه القرارات. لم يتخذ قرار(قطع العلاقات الدبلوماسية) حتى الآن".
وأعلن السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسيا روسيا من بولندا.
وقال السفير عقب خروجه من مبنى الخارجية: "تسلمت مذكرة بشأن طرد 45
من موظفينا بسبب أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا".
وأكد أندرييف أنه "لا توجد أسباب" لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس، مشددا على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية وبحتة".
واختتم أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسيا الآخرين.
وأعلنت وكالة الأمن الداخلي البولندية
في وقت سابق عن إعداد قائمة تضم 45 دبلوماسيًا روسيًا متهمًا بالتجسس.