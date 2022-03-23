https://arabic.sputniknews.com/20220323/بيان-من-الجيش-المصري-بشأن-وفاة-اثنين-من-كبار-قادته-السابقين-1060344471.html
بيان من الجيش المصري بشأن وفاة اثنين من كبار قادته السابقين
بيان من الجيش المصري بشأن وفاة اثنين من كبار قادته السابقين
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، اثنين من كبار قادتها السابقين واللذين وافتهما المنية اليوم. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T11:54+0000
2022-03-23T11:54+0000
2022-03-23T11:54+0000
مصر
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الجيش المصري
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وبحسب بيان للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر".وفي بيان آخر منفصل جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن".وتابع البيان: "تتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
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مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري
بيان من الجيش المصري بشأن وفاة اثنين من كبار قادته السابقين
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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، اثنين من كبار قادتها السابقين واللذين وافتهما المنية اليوم.
وبحسب بيان للصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة إبناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر".
وفي بيان آخر منفصل جاء فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى عبدالمنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن".
وتابع البيان: "تتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".